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Переговори з Путіним про завершення війни: у Байдена оцінили шанси

Анна Ярославська
4 січня 2024, 08:20
Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Путін не демонструє бажання почати переговори про закінчення війни проти України.
Джон Кірбі, Володимир Путін, ракетний удар
Джон Кірбі заявив, що Путін намагається використовувати зиму як зброю / Колаж: Главред, фото: defense.gov, ДСНС, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін не демонструє бажання розпочати переговори про завершення війни проти України. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Він (Путін, - ред.) робить все можливе, щоб поставити українців на коліна", - сказав американський чиновник під час брифінгу, коментуючи статтю видання The New York Times, в якій говорилося, що господар Крнмля нібито посилає знаки про бажання почати переговори.

Кірбі додав, що Кремль намагається "використовувати зиму як зброю, атакувати українську інфраструктуру".

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За словами чиновника Білого дому, Росія не здатна домогтися значних успіхів на фронті. Також продовження війни впливає на здатність Росії відновлювати свої боєприпаси.

"Ми також знаємо, що він (Путін, — ред.) все ще має значну кількість своїх повітряних сил, сухопутних сил і флоту... Коли вони (російські війська, — ред.) вступають в бій з українськими силами на землі, вони не домагаються великого успіху", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року видання The New York Times повідомило з посиланням на власні джерела, що президент РФ Володимир Путін принаймні з вересня через посередників посилає сигнали про готовність до припинення вогню в Україні, яке заморозить бойові дії на нинішній лінії зіткнення. Сигнали з Кремля нібито надходять по декількох каналах, зокрема через іноземні уряди, які мають зв'язки як зі Сполученими Штатами, так і з Росією.

Водночас 29 грудня та 2 січня РФ завдала масованих ракетних ударів по Україні - загинули та постраждали люди.

Вранці 29 грудня Росія випустила по Україні приблизно 110 ракет, більша частина з них збита.

2 січня РФ застосувала 99 ракет різних типів. Сили ППО знищили 72 повітряні цілі, зокрема і ракети "Кинджал".

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війна в Україні Володимир Путін новини України та світу війна Росії та України Джон Кірбі
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