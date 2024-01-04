Переговори з Путіним про завершення війни: у Байдена оцінили шанси

Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Путін не демонструє бажання почати переговори про закінчення війни проти України.

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Джон Кірбі заявив, що Путін намагається використовувати зиму як зброю / Колаж: Главред, фото: defense.gov, ДСНС, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін не демонструє бажання розпочати переговори про завершення війни проти України. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Він (Путін, - ред.) робить все можливе, щоб поставити українців на коліна", - сказав американський чиновник під час брифінгу, коментуючи статтю видання The New York Times, в якій говорилося, що господар Крнмля нібито посилає знаки про бажання почати переговори.

Кірбі додав, що Кремль намагається "використовувати зиму як зброю, атакувати українську інфраструктуру".

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За словами чиновника Білого дому, Росія не здатна домогтися значних успіхів на фронті. Також продовження війни впливає на здатність Росії відновлювати свої боєприпаси.

"Ми також знаємо, що він (Путін, — ред.) все ще має значну кількість своїх повітряних сил, сухопутних сил і флоту... Коли вони (російські війська, — ред.) вступають в бій з українськими силами на землі, вони не домагаються великого успіху", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року видання The New York Times повідомило з посиланням на власні джерела, що президент РФ Володимир Путін принаймні з вересня через посередників посилає сигнали про готовність до припинення вогню в Україні, яке заморозить бойові дії на нинішній лінії зіткнення. Сигнали з Кремля нібито надходять по декількох каналах, зокрема через іноземні уряди, які мають зв'язки як зі Сполученими Штатами, так і з Росією.

Водночас 29 грудня та 2 січня РФ завдала масованих ракетних ударів по Україні - загинули та постраждали люди.

Вранці 29 грудня Росія випустила по Україні приблизно 110 ракет, більша частина з них збита.

2 січня РФ застосувала 99 ракет різних типів. Сили ППО знищили 72 повітряні цілі, зокрема і ракети "Кинджал".

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