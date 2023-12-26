Залужний: Мар'їнки більше немає, ЗСУ - на півночі міста

Сьогодні, 26 грудня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив у прямому ефірі телемарафону, після чого дав закриту конференцію і відповів на всі хвилюючі питання про новий законопроект про мобілізацію.
Також він розповів про ситуацію на фронті і повідомив, що ЗСУ відійшли з міста Мар'їнка в Донецькій області, якого більше не існує, повідомили в УНІАН.
За його словами, захисники України окопалися в околицях міста і трохи далі.
"Міста Мар'їнки більше немає. ЗСУ відійшли - в деяких місцях окопалися в околицях міста, в деяких - трохи далі.",- сказав Залужний.
Трохи пізніше він доповнив свої слова і сказав, що захисники України перебувають у північній частині Мар'їнки в Донецькій області.
"ЗСУ зараз ще знаходяться в північній частині Мар'їнки в Донецькій області", - додав главком.
Ситуація в Мар'їнці
Нагадаємо, 15 грудня, співзасновник Deep State Роман Погорілий заявив, що російські окупанти намагаються захопити Мар'їнку у Донецькій області. Вони просувалися вперед кожен день. Українські військові тоді вже втратили контроль над більшою частиною міста. За його даними, ЗСУ тримали лише 4% Мар'їнки. Росіяни постійно намагалися тиснути на українських військових і "рівняли місто з землею".
Також, 25 грудня російські пропагандисти поширили кадри, на яких міністр оборони окупантів РФ Сергій Шойгу доповідає главі Кремля Володимиру Путіну про нібито повне захоплення Мар'їнки Донецької області. Трохи пізніше представник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що Сили оборони України продовжують вести бої за Мар'їнку. Російські окупанти знищили місто, але повністю його ще не захопили.
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