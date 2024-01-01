"Путін – тварина": Зеленський відверто назвав головне завдання України у війні

Успішна операція України мала б великий ефект всередині РФ, впевнений Володимир Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/putin-zhivotnoe-zelenskiy-otkrovenno-nazval-glavnuyu-zadachu-ukrainy-v-voyne-10529813.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський висловився на адресу Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Facebook в. Зеленського, скріншот YouTube

Захоплений РФ Крим, і пов'язана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Economist, ізоляція окупованого Криму і ослаблення російського військового потенціалу там "надзвичайно важлива для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону".

Президент вважає, що успішна операція України мала б великий ефект всередині Росії, адже втрата центрального елемента кремлівської пропаганди показала б, що "тисячі російських офіцерів загинули тільки через амбіції Путіна".

відео дня

Водночас він переконаний, що успіх залежатиме від військової допомоги, яку Україна отримає від західних партнерів. Він попросив надати Україні далекобійні Taurus, які можуть допомогти знищити Керченський міст, фактично ізолювавши Кримський півострів від Росії.

"Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт", – підкреслив Зеленський.

За словами президента, його найближчим завданням у сухопутній війні буде "захистити Схід, врятувати ці дуже важливі міста України, східні і південні, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв", а також захистити критично важливу інфраструктуру України.

Можливість переговорів з РФ

Разом з тим він каже, що не бачить "будь-яких фундаментальних кроків вперед до миру з боку Росії".

"Я бачу тільки кроки терористичної країни. І якщо Росія посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, як повідомляють деякі західні ЗМІ, то це не тому, що вони праведники, а тому, що у них недостатньо ракет, боєприпасів або підготовлених військ. Їм потрібна ця пауза. Відновити всі свої сили. А потім щосили перегорнути сторінку цієї війни", - заявив глава держави.

Він також попередив про те, що якщо Україна програє, Путін наблизить війну до Заходу.

"Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він тварина і, в разі перемоги, він з'їсть вас на вечерю з усім вашим ЄС, НАТО, свободою і демократією", - додав Зеленський.

Війна в Україні

Раніше в ГУР назвали, що може змусити Путіна завершити війну. За два роки Володимир Путін не зміг виконати цілі, які перед собою ставив, нагадав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, раніше німецький генерал висловився про "замороження" війни і контрнаступі ВСУ. Підтримка України від партнерів є критичною, навіть у контексті закликів до "замороження" війни.

Як раніше повідомлялося, Путін видав нову заяву про "завершення" війни. Путіну мариться, що Україна повністю зруйнована і тут вже нічого не залишилося.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.