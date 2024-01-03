Ворог почав наступ на новому напрямку: аналітик оцінив ситуацію під Авдіївкою

За словами аналітика, росіяни ціною колосальних втрат у живій силі мали обмежений успіх в ході настальних дій на Авдіївському напрямку.

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Промзона Авдіївки вже давно перебуває під контролем ворога / Колаж Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пєстушка

Ситуація під Авдіївкою залишається напруженою. Хоча окупантам не вдалося захопити місто до Нового Року, вони продовжують постійні атаки і навіть змінили свій напрям наступу, намагаючись просунутись у бік Очеретиного. Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив військовий аналітик, співзасновник проєкту DeepStateMap Роман Погорілий.

Експерт зазначив, що противник постійно проводить розвідку оборони ЗСУ на різних напрямках навколо Авдіївки, намагаючись знайти слабкі місця. Якщо такі місця вдається виявити, ворог намагається направити туди чисельні групи штурмовиків. Особливо активні атаки помітні на напрямку вздовж залізниці північніше Степового в сторону Очеретиного.

"Армія РФ навіть намагається використовувати техніку, хоча зараз її швидко знищують наші герої, — акцентує Роман Погорілий. — Також ворог активізувався в районі Водяного, де сконцентрував свої сили й пробує лізти у бік Тоненького по посадках, але безрезультатно". відео дня

Експерт вказує на те, що наразі не відбулося суттєвих проривів армії Російської Федерації під Авдіївкою. Однак російським окупантам вдалось захопити невеликі позиції на цьому напрямку ціною величезних людських втрат.

Проте слід враховувати, що промзона Авдіївки вже давно перебуває під контролем ворога, зауважує військовий аналітик. Незважаючи на спроби російської армії сконцентрувати там великі сили, Силам оборони України вдається стримати цю активність.

Роман Погорілий підкреслює, що в залежності від ділянки фронту росіяни використовують як підготовлені підрозділи, так і загони "зеків" для "м'ясних штурмів". Ці загони стають основою для формування так званих "копачів", які негайно після наступу розпочинають рити траншеї та організовувати оборону, але зазнають великих втрат.

"Ворог активно використовує тактику, коли попереду йдуть "м'ясні загони" вимотуючи наших бійців, а вже за ними виступають підготовлені загони, — зазначає експерт. — Таку тактику окупанти використовують вже давно й активно ще за часів Бахмуту, але тоді це були "вагнерівці", - резюмував військовий аналітик, співзасновник проєкту DeepStateMap Роман Погорілий.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш вважає, що події в Авдіївці можуть визначити подальший розвиток війни. Російські окупанти намагаються оточити місто, але зазнають значних втрат.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що Путін відступає від своїх планів щодо захоплення Авдіївки. За словами експерта, росіяни ставлять перед собою завдання захопити Авдіївку до 15 березня, коли в Росії відбудуться вибори.

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий повідомив, що в найближчі місяці на Авдіївському напрямку є перспективи для успішних дій Сил оборони України.

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