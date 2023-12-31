Новий масований наступ росіян: експерт попередив про загрозу і назвав дату

За словами експерта, росіяни продовжать використовувати бронетехніку для наступ на сході України взимку.

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Експерт спрогнозував хід бойових дій зимою / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі висловив думку, що росіяни можуть намагатися розпочати наступ на сході України, коли земля промерзне в кінці січня-лютому 2024 року. Військовий експерт Владислав Селезньов не вважає, що погодні умови будуть вирішальним фактором. Про це він розповів у коментарі виданню "Обозреватель".

"Я не думаю, що погодний фактор стане вирішальним і критичним, який визначатиме можливість або неможливість наступу російської армії. А ось наявність ресурсів, підготовленого, забезпеченого артилерійською та авіаційною підтримкою особового складу - саме ці фактори будуть визначальними під час проведення наступальної кампанії російської армії цієї зими", - зазначив експерт.

Він зауважив, що у окупантів є достатньо ресурсів і чітко визначені завдання, встановлені президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Так що зима буде важкою. І я впевнений, що навряд чи саме погодний фактор впливатиме на інтенсивність бойових дій. Противник буде діяти так: якщо він буде мати можливість використовувати бронетехніку, він буде її використовувати, якщо немає, значить, пішки буде відправляти ті ж штурмові підрозділи на смерть. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в районі Авдіївки. Як часто ми бачили використання там бронетехніки? Було лише кілька випадків. А в основному це піхотні "м'ясні" штурми. Але хіба тотального рівня втрати зупиняють противника? Ні, не зупиняють. Тому війна триватиме", - пояснив Селезньов.

За його словами, інтенсивність боїв буде залежати від того, наскільки швидко росіяни зможуть привести додаткові підрозділи для продовження атак. Селезньов підкреслює, що російське командування ціною колосальних втрат серед своїх солдат намагається досягти перемоги, адже Путіна цікавить результат, а не втрати.

Наступ росіян на сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються оточити Авдіївку в Донецькій області. Вони здійснюють атаки в напрямку Авдіївського коксохімічного заводу та Степового, намагаючись створити клин між ними. Про це заявив боєць 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін.

Окупаційні війська Росії проводять спроби захопити Синьківку під Куп'янськом в Харківській області та Авдіївку в Донецькій області. Наразі темпи їхнього наступу трохи зменшилися. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу.

В районі Мар'їнки ворог кілька разів намагався прорватися до наших позицій, проте наступ росіян був відбитий. Про це повідомив представник Збройних сил України на Таврійському напрямку Олександр Штупун.

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