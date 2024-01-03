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RUSI: війна в Україні не у "глухому куті", ЗСУ не можна зупинятися на полі бою у 2024-му

Яна Ставська
3 січня 2024, 17:57
Перша половина 2024 року, на думку аналітика, може принести "деякі зміни" у контролі над українською територією, проте співвідношення втрат, техніки і засобів у наступні місяці "окреслять довгострокову траєкторію конфлікту".
RUSI: війна в Україні не у 'глухому куті', ЗСУ не можна зупинятися на полі бою у 2024-му
Прогноз російсько-української війни на 2024 від RUSI - читайте на Главреді / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Російсько-українська війна не у "глухому куті", як на цьому наполягають деякі західні чиновники. Навпаки - обидві сторони зараз змагаються за відновлення наступальної бойової потужності, підкреслив у своїй публікації на Foreign Affairs старший дослідникОб'єднаного королівського інституту з дослідження проблем оборони та безпеки (RUSI) Джек Вотлінг.

У статті для FA Вотлінг перерахував виклики, з якими зіткнуться Україна, Росія та Захід у 2024 році. Крім того, аналітик пояснив, чому, на думку багатьох в експертному колі США та ЄС, український контрнаступ 2023 нібито "провалився".

При цьому Вотлінг зауважив, що Захід фактично зараз стоїть перед вирішальним вибором: підтримати Україну у захисті своїх територій та підготовці до наступу 2025 року, або поступитися безповоротною перевагою Росії.

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Проблеми українського контрнаступу 2023

За словами аналітика, успіх українських військ 2023 року дозволив би Україні взяти окупований Крим "в облогу". Проте цього не сталося з кількох причин.

З-поміж причин невдачі Вотлінг називає недостатню підготовку українських сил, залучених до наступальних операцій, зокрема дефіциту польових офіцерів на тлі розширення ЗСУ "у 5 разів". Це вплинуло на синхронізацію сил у широкомасштабних операціях.

Через те, що українські операції 2023 велися переважно парами рот під керівництвом недоукомплектованого командного складу, українським солдатам часто вдавалося захоплювати позиції росіян, але рідко використовувати прориви, щоб закріпитися на місцях.

Що чекає фронт у 2024 - прогноз RUSI

На ЗСУ чекає нестача техніки, українським силам доведеться ще більше заощаджувати артилерійські снаряди. Тим часом Росія випускає вже зараз по 10 тисяч артбоєприпасів на день. Якщо Україні не вдасться відновити локальну перевагу в артпострілах (для цього Україні треба 2,4 млн боєприпасів на рік), будь-які наступальні операції призведуть до "невиправданих втрат ЗСУ", переконаний Вотлінг.

Викликом для України буде збереження оборонної позиції. При цьому, як пояснив аналітик, ЗСУ повинні продовжувати локальні наступальні дії, інакше Росія скористається моментом і покращить становище на полі бою, а то й більше - відкриє нові напрямки наступу у другій половині 2024 року. А ось оборонна позиція допоможе ЗСУ максимізувати втрати серед окупантів і темпи виснаження Росії.

Також Україні знадобиться приблизно 1800 змінних артстволів, надійне забезпечення запчастинами, ракети до ППО. Але якщо Захід не збільшить свої потужності у їхньому виробництві, Росія "отримає гору", підкреслив Вотлінг.

Контрнаступ у 2025-му - найбільш реалістичний

Вотлінг називає "реалістичним планом" надання Заходом ресурсів Києву, необхідних для ведення оборони у 2024-му та навчання українських солдатів, а вже у 2025-му - проведення контрнаступу із залученням вимуштрованих військових. Також це стане "сигналом" Кремлю, щоб він не розраховував перемогти Україну у війні на виснаження.

А ось Європа повинна перебрати на себе частину зобов'язань США з забезпечення українських військ технікою і боєприпасами, "зменшивши тягар" з ВПК США до 2025 року, щоб Вашингтон згодом міг зосередитися на стримуванні Китаю.

"Але це має бути керований перехід. Якщо цей перехід відбудеться ціною поразки України, Сполучені Штати ризикують підтримувати Європу, яка не зможе захистити свій східний фланг, а Китай одночасно посилить напруженість у Тайванській протоці", - пояснив експерт.

Тут Вотлінг зауважує, що загальний оборонний бюджет 54 країн, які підтримують Україну, значно перевищує 100 мільярдів доларів на місяць. Натомість нинішня підтримка України коштує цим державам менше 6 мільярдів доларів щомісяця.

Росія не зупиниться на Україні - що чекає Захід у разі "миру"

Як зауважив аналітик, Москва не зацікавлена в простому захопленні Києва - Путін неодноразово заявляв, що хоче змінити логіку міжнародної системи. Якщо Захід все ж таки піде на поступки Росії для досягнення символічного припинення вогню, то, найімовірніше, станеться дві речі.

  • По-перше, Росія порушуватиме режим припинення вогню, як це було з "Мінськом" 2015 року, одночасно відновлюючи боєздатність своєї армії, щоб нарешті окупувати Київ.
  • По-друге, Росія буде доводити своїм союзникам, що США можна перемогти завдяки наполегливості. Це, ймовірно, змусить багатьох партнерів із безпеки США шукати нового "страхувальника", зменшуючи вплив Сполучених Штатів у всьому світі, підкреслив аналітик.

Окрім розширення партнерства в Африці, Росія вже зараз зміцнює співпрацю з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

"І якщо програш в Україні закінчиться демонстрацією того, що Захід не може протистояти жодному виклику світовій архітектурі безпеки, його супротивники навряд чи повірять, що він може впоратися з кількома кризами одночасно", - підсумував Вотлінг.

"Перемога" Путіна і нова війна

Поки Захід сперечається щодо подальшої підтримки України, Росія скористалася наявними розбіжностями у політичних колах і пішла в новий наступ на сході та півдні України.

Паралельно у західних країнах все більше почали допускати перемогу Путіна і робити песимістичні прогнози щодо майбутнього цілої Європи.

Нещодавно Bild писав, що вже взимку 2024/2025 року диктатор Володимир Путін може спробувати атакувати Європу в момент, коли США залишаться без лідера після зміни президента. Посилаючись на дані, отримані в розвідці, журналісти пишуть про те, що мова йде про період зміни влади в Білому домі – з листопада 2024 року і приблизно до січня 2025 року.

А німецькі аналітики DGAP писали, що замороження війни в Україні призведе до нападу Росії на країни Балтії через шість років - коли Москва відновить військову міць.

Тим часом Росія продовжує схиляти Україну до переговорів на своїх умовах - з подальшим заморожуванням військових дій, що дозволить РФ зібрати нове військо окупантів і назавжди підпорядкувати захоплені українські території.

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