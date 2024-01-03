Чи існує загроза повторного наступу Росії на Чернігів та Київ: відповідь експерта

Для РФ відкриття другого фронту було б дуже необхідним кроком з військової точки зору, а для України - катастрофою.

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Наскільки можливе відкриття другого фронту в Україні / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 17-та окрема танкова бригада

Генеральний штаб Збройних сил України наразі не зафіксував створення ударних угруповань для потенційного наступу на Чернігівщину та Київ. У Росії немає можливості сформувати ударне угруповання для повторного наступу. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

"Ми сьогодні бачимо, що в Російської Федерації немає можливості зайву бригаду притягнути зі своєї території, а не те що сформувати за один-три тижні наступальне угруповання. Його чисельність повинна бути принаймні в два рази більше, ніж та, яка входила з території Білорусі. Тобто близько 150-200 тисяч осіб. З важкою технікою і озброєнням. Це просто нереальні заяви", - пояснив Жданов.

За словами Жданова, російські війська, що знаходяться на кордоні із Чернігівською, Сумською та Харківською областями для його прикриття, прораховані. Проте росіяни продовжують обстрілювати українську територію за допомогою артилерії і авіації та проводять диверсійно-розвідувальні операції, зокрема в Сумській області.

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Експерт вказав на те, що російські генерали вдаються до "креативних" підходів через відсутність достатньої кількості військових.

"Російський генерал Теплинський, очільник групи військ "Дніпро" на Херсонському напрямку, вигадує "креатив". Він збирає дезертирів і осіб, які відмовляються від участі в бойових діях на Херсонському напрямку. Тому що йому не вистачає резерву, немає чим поповнювати особовий склад в тих частинах, якими він командує", - зауважив Жданов.

Він вважає, що для РФ відкриття другого фронту було б дуже необхідним ходом з військової точки зору. Однак це вимагатиме масштабної мобілізації і значних матеріальних ресурсів. Натомість для України другий фронт був би катастрофою.

"Але для того, щоб це робити, треба мати десь 150-200 тисяч угруповання з повним технічним оснащенням і озброєнням. Ну і відповідно запаси боєприпасів. У цьому випадку РФ треба не тільки повністю перейти на воєнні рейки, треба ще й оголосити загальну мобілізацію", - сказав Олег Жданов.

За словами експерта, якщо Україна погодиться на переговори та дасть Росії оперативну паузу на три-п'ять років, то РФ може зміцнити свої позиції на окупованих територіях і навіть створити угруповання для наступу на північно-східних кордонах України.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Наступ Росії

Нагадаємо, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що Росія має можливість сформувати великий контингент військ для наступу на Чернігівщину. Для цього країні-агресорці достатньо тижня-трьох.

Також експерт Михайло Жирохов вважає, що після "виборів" у Росії у березні 2024 окупанти розпочнуть нову наступальну операцію в Україні. За його словами, підготовка до наступу вже ведеться і деякі західні аналітики розповідають про плани Росії щодо захоплення Харкова, Дніпра і поділу України по річці Дніпро.

Як повідомляв Главред, під Авдіївкою ситуація залишається напруженою. Окупанти змінили напрямок наступу, спрямовуючи зусилля на просування у бік Очеретиного. Навколо Авдіївки противник проводить розвідку, шукаючи слабкі місця для можливого штурму.

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