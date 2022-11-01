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Душили, били та ґвалтували: 75-річна вчителька з-під Херсона розповіла про звірства окупантів

1 листопада 2022, 21:51

Ніч проти 13 липня жінка запам'ятала на усе життя. Коли вона відчинила двері, окупант почав безжально бити бідолашну.

Людмила Мимрикова
Російський окупант вибив жінці два зуби та зламав ніс / BBC News

На початку повномасштабного російського вторгнення життя 75-річної вчительки Людмили Мимрикової перетворилося у справжнє пекло. Людмила проживала у селі Миролюбівка, яке розташоване недалеко від Херсона, саме цей населений пункт у березні окупували росіяни.

Свою історію 75-річна вчителька історії розказала для BBC News.

Росіяни прибули до Миролюбівки 24 березня. Загарбники тероризували село, вимагали горілку та вино, крали машини та пальне, грабували будинки. Вони забирали чоловіків у мішках на голові, катували - принаймні в одному випадку до смерті.

Через місяць окупації Людмила мала можливість виїхати з дочкою Ольгою на територію, яку контролювали українці. Але попри благання Ольги, вона відмовилася переїхати у безпечне місце, бо сподівалася зберегти своє майно, а насамперед зібрану нею колекцію документів про історію свого села та родини. Коли Ольга та її близька подруга, яка жила неподалік, поїхали, Людмила залишилася одна. Ніч проти 13 липня жінка запам'ятала на усе життя.

"О пів на одинадцяту я почула дуже гучний стукіт у своє вікно. Моє тіло стиснулося. Хто це міг бути? Моє обличчя, тіло, ноги, руки паралізував страх. Я зачинила усі вікна, але одне з них було ще трохи відчинене. Я побачила крізь нього солдата. Я вагалася, чи пускати його. Чи зможу я його чимось вдарити? Чи зможу я з ним впоратися?", - розповідає Людмила.

Коли вона відчинила двері, окупант відразу вдарив жінку кулаком по обличчю. Вибив бідолашній два зуби та зламав ніс. Людмила була вся в крові. Та загарбник і на цьому не зупинився: почав бити жінку прикладом автомату в груди, по голові.

"Я не розуміла, що зробила не так. Він вхопив мене за волосся. На кухні було темно, і він чіплявся за меблі, а потім кинув мене на диван і почав душити. Після цього я два тижні не могла ковтнути води. Потім він зняв з мене одяг і зґвалтував", - пригадує бідолашна.

Крім того, російський окупант порізав жінці живіт. На тілі і досі залишилися глибокі шрами.

На думку Людмили, її ґвалтівник був із сепаратистів, якому було близько 60 років. За її словами, він уже був у неї вдома, крав дизель, а потім приводив солдатів, які залишалися там, поки вона не вмовила їх піти.

Ґвалтівник вимагав тютюну і бив її автоматом через те, що в неї не було тютюну. Він відкрив вогонь, кулі летіли в усі боки кімнати. Людмила очікувала смерті. Вона думала про свою родину.

Жінка розповідає, що він залишався у будинку до 05:20 наступного ранку. Потім він сказав, що якщо вона розповість про те, що сталося росіянам, він повернеться, щоб убити її. Вона залишилася у сусідів, пояснивши свої травми тим, що впала у підвал.

Через чотири дні після зґвалтування вона разом з іншими українцями змогла дістатися до сусіднього міста, все ще окупованого росіянами, але подалі від її нападника, а звідти їй вдалося перетнути лінію фронту, щоб повернутися до своєї доньки та родини.

Раніше Главред повідомляв, що двоє російських загарбників під час окупації Київської області побили і зґвалтували вагітну жінку. Внаслідок цього вона на наступний день втратила дитину.

Також повідомлялося, що українські військові розповіли про тортури після звільнення з російського полону. Окупанти кололи українських військових невідомим препаратом, ґвалтували жінок і тримали їх у нелюдських умовах.

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