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Горить "серце Одеси": дрони РФ атакували Привоз і центр міста

Анна Ярославська
24 липня 2025, 06:54
611
Відомо про загоряння на двох поверхах у житловому багатоповерховому будинку, покрівлі двоповерхового будинку, торгових павільйонів та АЗС.
В Одесі горить привоз після атаки РФ
В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ДержНС

Коротко:

  • РФ атакувала Одесу дронами
  • Горить ринок Привоз, житлові будинки, АЗС
  • Пошкоджено пам'ятки архітектури в центрі міста

У ніч на 24 липня російська армія масовано атакувала Одесу ударними БпЛА. У результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру та пам'ятки архітектури. У місті спалахнули пожежі, зокрема горить і знаменитий ринок Привоз.

"Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті - низка пожеж", - повідомив о 2:51 голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram.

відео дня

Наразі відомо про загоряння двох поверхів у житловому багатоповерховому будинку, покрівлі двоповерхового будинку, торгових павільйонів і АЗС.

За словами Кіпера, також є пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Інформація про постраждалих уточнюється.

  • В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ
    В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ Фото: ДСНС
  • В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ
    В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ Фото: ДСНС
  • В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ
    В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ Фото: ДСНС
  • В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ
    В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ Фото: ДСНС
  • В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ
    В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ Фото: ДСНС
  • В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ
    В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ Фото: ДСНС
  • В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ
    В Одесі горить ринок Привоз після атаки РФ Фото: ДСНС

Уранці в ДСНС повідомили, що в Одесі горить ринок Привоз.

"Одеський Привоз - це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Там же можна по-справжньому впізнати Одесу! Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню настільки значуще для одеситів і кожного туриста місце", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - В Одесі горить ринок Привоз, рятувальники ліквідовують пожежу:

Скриншот

Атаки РФ на Україну

Як писав Главред, у ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.

Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей. Окупанти атакували Україну дронами, ракетами "Кинджал", "Калібр" і Х-101/55.

В Івано-Франківську прогриміли вибухи. Мер Руслан Марцінків заявив, що ударів було дуже багато. За його словами, це наймасштабніша атака з початку повномасштабного вторгнення.

У ДСНС повідомили про наслідки атаки на Київ. За даними рятувальників, одна людина загинула. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах столиці.

У ніч на 22 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу і Суми.

В Одесі внаслідок атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загоряння адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, постраждала 1 людина.

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