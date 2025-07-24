У РФ зазнав катастрофи пасажирський Ан-24: 48 осіб, які були на борту, загинули - ЗМІ

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- У Росії розбився пасажирський літак
- Борт перестав виходити на зв'язок під час рейсу
- Усі пасажири та члени екіпажу загинули
В Амурській області Росії розбився пасажирський літак Ан-24. Борт вилетів із Хабаровська і через Благовєщенськ мав прилетіти в Тинду. У якийсь момент пілоти перестали виходити на зв'язок із диспетчерами.
Як повідомив Telegram-канал Mash, на борту літака авіакомпанії "Ангара" перебувало 48 осіб, із них п'ятеро - діти, четверо - члени екіпажу і двоє працівників авіакомпанії.
Пілоти перестали виходити на зв'язок під час заходу на посадку в аеропорту Тинда. Борт пішов на друге коло, після чого зник із радарів.
До ймовірного місця аварії вилетів рятувальний вертоліт Мі-8.
Спочатку не виключали, що екіпаж зумів здійснити екстрену посадку, через це аварійний маяк не увімкнувся.
Пізніше стало відомо, що уламки літака Ан-24 було виявлено за 15 км від Тинди - попередньо, в районі селища Кувикта.
Дивіться відео - Перші кадри з місця катастрофи пасажирського Ан-24:
Фюзеляж зруйнований і горить. Про долю пасажирів поки нічого невідомо. Попередньо, усі пасажири та члени екіпажу загинули. Одна з версій трагедії - помилка екіпажу під час заходу на посадку за умови поганої видимості.
На пошуки постраждалих пасажирів і членів екіпажу вийшла піша пошуково-рятувальна група.
"Живих людей із повітря не виявлено. Залишається невелика надія на те, що їх вдасться знайти пішими загонами", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео - Останні кадри Ан-24, що розбився в Амурській області РФ:
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