У РФ зазнав катастрофи пасажирський Ан-24: 48 осіб, які були на борту, загинули - ЗМІ

Одна з версій трагедії - помилка екіпажу під час заходу на посадку за умови поганої видимості.

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У РФ розбився літак Ан-24 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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У Росії розбився пасажирський літак

Борт перестав виходити на зв'язок під час рейсу

Усі пасажири та члени екіпажу загинули

В Амурській області Росії розбився пасажирський літак Ан-24. Борт вилетів із Хабаровська і через Благовєщенськ мав прилетіти в Тинду. У якийсь момент пілоти перестали виходити на зв'язок із диспетчерами.

Як повідомив Telegram-канал Mash, на борту літака авіакомпанії "Ангара" перебувало 48 осіб, із них п'ятеро - діти, четверо - члени екіпажу і двоє працівників авіакомпанії.

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Пілоти перестали виходити на зв'язок під час заходу на посадку в аеропорту Тинда. Борт пішов на друге коло, після чого зник із радарів.

До ймовірного місця аварії вилетів рятувальний вертоліт Мі-8.

Спочатку не виключали, що екіпаж зумів здійснити екстрену посадку, через це аварійний маяк не увімкнувся.

Пізніше стало відомо, що уламки літака Ан-24 було виявлено за 15 км від Тинди - попередньо, в районі селища Кувикта.

Дивіться відео - Перші кадри з місця катастрофи пасажирського Ан-24:

Уламки фюзеляжу літака у вогні / скріншот

Фюзеляж зруйнований і горить. Про долю пасажирів поки нічого невідомо. Попередньо, усі пасажири та члени екіпажу загинули. Одна з версій трагедії - помилка екіпажу під час заходу на посадку за умови поганої видимості.

На пошуки постраждалих пасажирів і членів екіпажу вийшла піша пошуково-рятувальна група.

"Живих людей із повітря не виявлено. Залишається невелика надія на те, що їх вдасться знайти пішими загонами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Останні кадри Ан-24, що розбився в Амурській області РФ:

Як писав Главред, в Індії 12 червня розбився літак. Це сталося на заході країни недалеко від аеропорту міста Ахмедабад. На борту було близько 250 пасажирів.

Вранці 25 грудня в Казахстані сталасяавіакатастрофа. Літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау в Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 осіб.

На початку липня азербайджанські журналісти показали запис, який дає відповідь на запитання, хто винен в авіакатастрофі в Актау 25 грудня 2024 року, внаслідок якої загинули 38 осіб.

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