"Ніякого прогресу": WSJ розповіло, до чого призвели переговори в Стамбулі

Україна і Росія не наблизилися до миру через ультиматум Трампа, вважають у WSJ.

https://glavred.net/ukraine/nikakogo-progressa-wsj-rasskazalo-k-chemu-priveli-peregovory-v-stambule-10684067.html Посилання скопійоване

Україна і Росія не наблизилися до миру / колаж: Главред, фото: Міноборони Туреччини, скріншот

Коротко:

Оглядачі назвали ситуацію "дипломатичним кабукі"

Трамп намагається втримати роль посередника

Росія посилила удари по українських містах

Незважаючи на ультиматум президента США Дональда Трампа, який дав Росії 50 днів на укладення мирної угоди, третій раунд перемовин між Києвом і Москвою завершився без жодного прориву. Зустріч у Стамбулі 23 липня тривала менше години, пише The Wall Street Journal.

"Ми не маємо жодного прогресу в припиненні бойових дій або припинення вогню", - заявив глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умеров. відео дня

Він підкреслив, що шість місяців переговорів не дали практично нічого. За словами Умерова, Україна знову запропонувала президенту Зеленському зустрітися з Володимиром Путіним безпосередньо, але Москва вкотре відмовилася. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, колишній міністр культури і довірена особа Путіна.

Оглядачі назвали ситуацію "дипломатичним кабукі".

"Пан Путін, з очевидних причин, поки що не зацікавлений у жодній угоді, яка не є повною капітуляцією України", - зазначив Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі Росія-Євразія.

Натомість Трамп намагається втримати роль посередника, погрожуючи економічним тиском. Минулого тижня він пообіцяв запровадити 100% тарифи на провідних торговельних партнерів Росії, якщо мир не буде досягнуто протягом 50 днів. Водночас він заявив про готовність відправити Україні додаткові системи Patriot.

Прес-секретар Білого дому Анна Келлі заявила: "Росія та Україна вперше за багато років проводять прямі переговори завдяки лідерству президента Трампа". Однак, як вважають аналітики, ці кроки не змусять Москву поступитися.

"Трамп навряд чи вдасться до рішучих кроків. Він радше тягнутиме час, ніж проактивно підтримає українців у виснаженні російського ресурсу", - вважає Габуєв.

Пропозиції санкцій з боку Конгресу, зокрема від сенатора Ліндсі Грема, заблоковані самим Трампом. Запропоновані 500% мита на Росію не були підтримані республіканцями.

Москва, зі свого боку, висуває жорсткі умови: визнання російського суверенітету над Кримом і ще чотирма регіонами, включно з тими, які вона не контролює, і вимога українського нейтралітету.

"Ми не очікуємо магічного прориву", - заявив представник Кремля Дмитро Пєсков напередодні переговорів.

На тлі затягування дипломатії Росія посилила удари по українських містах. Від атак безпілотників страждає інфраструктура, а західна військова допомога не покриває потреб ЗСУ.

"Patriot - це добре, але цього недостатньо", - кажуть американські аналітики.

Євгенія Габер, колишня радниця українського уряду, заявила: "Росія демонструє, що не веде переговори сумлінно. Постійні атаки на цивільну інфраструктуру - це доказ".

Третій раунд переговорів у Стамбулі - головне

Як писав Главред, 23 липня в Стамбулі відбулися переговори між Україною і Росією.

Як розповів глава української делегації на переговорах Рустем Умеров, Україна вимагає повного і безумовного припинення вогню як головної передумови для результативних дипломатичних зусиль. Українська сторона готова припинити бойові дії негайно і розпочати змістовні мирні переговори, однак для цього обидві сторони мають зробити цей принциповий крок.

Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і Дональда Трампа до кінця серпня.

Також сторони обговорили питання обміну військовополонених і висловили готовність продовжити роботу в цьому напрямку.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред