Китай таємно постачає РФ двигуни для дронів: Reuters дізнався схему поставок

Поставки з Китаю дали змогу російському виробнику зброї IEMZ Kupol збільшити виробництво ударних дронів Garpiya-A1.

https://glavred.net/ukraine/kitay-tayno-postavlyaet-rf-dvigateli-dlya-dronov-reuters-uznal-shemu-postavok-10684046.html Посилання скопійоване

Китай таємно постачає РФ двигуни для дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Коротко:

Двигуни з Китаю постачають РФ під виглядом "промислових холодильних установок

РФ використовує "китайські" дрони для атак на цивільні та військові цілі в Україні

Китай таємно постачає двигуни через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркою "промислових холодильних установок", щоб уникнути західних санкцій у разі виявлення. Про це пише Reuters, посилаючись на інформацію трьох європейських чиновників з питань безпеки та документи.

За їхньою інформацією, такі поставки дали змогу російському виробнику зброї IEMZ Kupol збільшити виробництво ударних дронів Garpiya-A1, незважаючи на санкції США та ЄС, які були запроваджені в жовтні, щоб порушити ланцюг поставок компанії.

відео дня

Зокрема внутрішній документ Kupol свідчить про те, що компанія підписала контракт з Міністерством оборони Росії на виробництво понад 6 тисяч Garpiya цього року, порівняно з 2000 одиниць у 2024 році. У документі йдеться про те, що до квітня було поставлено понад 1500 безпілотників.

"Дрони дальнього радіусу дії використовуються для атак на цивільні та військові цілі в глибині української території, причому Росія використовує близько 500 таких дронів на місяць", - повідомило українське військове розвідувальне управління в заяві для Reuters.

Водночас у заяві для Reuters міністерство закордонних справ Китаю наголосило, що не знає про експорт деталей для Garpiya і контролює продаж товарів подвійного призначення за кордон відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов'язань.

"Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН", - додали в заяві.

Інфографіка: Главред

Політика Китаю щодо України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай висловив готовність посилювати стратегічну комунікацію з Францією для сприяння політичному вирішенню "української кризи". Про це повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Австралійський військовий аналітик, відставний генерал Мік Раян зазначив, що Китай має щонайменше три стратегічні причини підтримувати тривалий конфлікт в Україні.

Під час зустрічі з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, Ван Ї заявив, що Пекін "не може дозволити собі поразки Росії в Україні".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред