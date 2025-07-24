Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Шанси на перемир'я великі: політик оцінив, коли Путін сяде за стіл переговорів

Анна Косик
24 липня 2025, 05:33
56
У Путіна ще є час на торг, але він з великою ймовірністю закінчиться і РФ доведеться почати діалог.
ВСУ, Зеленский, Путин
Перемир'я між Україною та Росією може настати за лічені місяці / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН, 22 ОМБр

Що сказав Пономарьов:

  • Перелом у війні можливий, але не за рахунок тиску однієї зі сторін
  • Путін може почати переговори з Україною вже восени
  • До зими є великі шанси на укладення перемир'я

Війна країни-агресорки Росії проти України триває і багато хто в очікуванні перелому, який би міг призвести як не до миру, то хоча б до перемир'я. І це цілком можливо у найближчій перспективі.

Про це в чаті на Главреді розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов. За його словами, обидві сторони вірять, що ситуація може змінитися.

відео дня

"У Москві вважають, що Україна закінчиться українцями, і воювати буде чисто фізично нікому, а тому фронт рано чи пізно посиплеться. Багато моїх друзів і знайомих в Україні вважають, що, якщо ми продовжуватимемо нарощувати виробництво дронів і прийдемо до створення критичної маси, то російська армія чисто фізично не зможе постачати свій "нуль", і фронт почне сипатися, оскільки буде відірваний від тилових комунікацій", - зауважив політик.

Дивіться відео про те, чому перемир'я не за горами:

Однак він вважає, що жодне зі сподівань не є істиною в останній інстанції, бо обидві сторони адаптуються до війни. В той час як українці вчаться воювати з задіюванням меншої кількості людей, росіяни нарощують власне виробництво дронів та вчаться протидіяти безпілотникам.

"Тому ситуація стратегічної рівноваги зберігатиметься й надалі. Я оцінюю нинішню ситуацію на фронті саме як стратегічну рівновагу. Немає жодних дій, які б претендувати як на стратегічний, і навіть на значний оперативний успіх.Тому я думаю, що все закінчиться перемир'ям", - зробив висновок Пономарьов.

Відкритим залишається питання термінів. Кремлівський диктатор Володимир Путін все ще намагається торгуватися, перш ніж сісти за стіл переговорів. Однак вже до другої половини вересня діалог таки може початися і шанси на перемир'я будуть досить великими.

Перемир'я між Україною та Росією - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що однією з вимог РФ для досягнення перемир'я залишається виведення українських військ із чотирьох українських областей - Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської.

Раніше стало відомо, що припинення вогню в Україні до кінця року в Європейському Союзі вважають неможливим через відсутність відповідної волі у країни-агресорки Росії.

Напередодні в РФ заявили, що країна-агресорка не має наміру погоджуватись на перемир’я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу". Водночас проблемою встановлення "режиму тиші" у Кремлі вважають продовження військової підтримки України з боку західних країн.

Більше новин:

Про персону: Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Ілля Пономарьов мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дзвонили рідним і ридали: з'явилися зворушливі відео з обміну полоненими

Дзвонили рідним і ридали: з'явилися зворушливі відео з обміну полоненими

02:08Україна
Хто залишиться під прицілом контролю: Свириденко розкрила нові правила від Кабміну

Хто залишиться під прицілом контролю: Свириденко розкрила нові правила від Кабміну

01:53Політика
Пентагон погодив поставки на $322 млн: що саме увійшло у два пакети допомоги

Пентагон погодив поставки на $322 млн: що саме увійшло у два пакети допомоги

00:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Орбакайте ухвалила радикальне рішення щодо Пугачової

Орбакайте ухвалила радикальне рішення щодо Пугачової

Син Корольової намагається втекти від своєї дружини: путіністка відреагувала

Син Корольової намагається втекти від своєї дружини: путіністка відреагувала

Карта Deep State онлайн за 23 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У житті двох знаків зодіаку відбудеться переломний момент: що на них чекає

У житті двох знаків зодіаку відбудеться переломний момент: що на них чекає

Ретроградний Меркурій у серпні: для 4 знаків зодіаку починається нова глава життя

Ретроградний Меркурій у серпні: для 4 знаків зодіаку починається нова глава життя

Останні новини

06:10

Новий скандал у США: як репутація Трампа руйнується просто на очах

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 22 секунди знайти цифру 8

05:33

Шанси на перемир'я великі: політик оцінив, коли Путін сяде за стіл переговорів

04:30

5 знаків зодіаку чекає велика винагорода 24 липня: хто серед щасливчиків

04:15

Неочікувана, але приємна підтримка: хто з пенсіонерів отримає надбавку у серпні

Перемир'я встановиться до зими, Україна може реалізувати найстрашніший кошмар Путіна – ПономарьовПеремир'я встановиться до зими, Україна може реалізувати найстрашніший кошмар Путіна – Пономарьов
03:53

Гороскоп на завтра 25 липня: Близнюкам - приємні новини, Скорпіонам - прибуток

03:35

Астрологи рекомендують залишитися вдома: хто 24 липня ризикує нарватися на проблеми

02:33

Гороскоп Таро на серпень 2025: Терезам - страх, Скорпіонам - сумніви, Стрільцям - стабільністьВідео

02:14

Наймолодша донька покійного Стіва Джобса виходить заміж: деталі весілля року

Реклама
02:08

Дзвонили рідним і ридали: з'явилися зворушливі відео з обміну полоненимиФотоВідео

01:53

Хто залишиться під прицілом контролю: Свириденко розкрила нові правила від Кабміну

01:30

Klavdia Petrivna без гриму: який вигляд у повсякденному житті має 19-річна співачка

01:17

Людей стало в рази більше: в Україні не припиняються акції протестуВідео

00:50

Літній наступ РФ: майор запасу спрогнозував, де росіяни завдадуть головний удар

00:05

Пентагон погодив поставки на $322 млн: що саме увійшло у два пакети допомоги

23 липня, середа
23:32

Поставила жорстку умову: наречений Лесі Нікітюк розповів, коли вони розкриють ім'я сина

22:47

Прихована правда Кремля: ЗМІ розкрили, як провал "триденної СВО" вплинув на армію

22:41

Мотря зі "Спіймати Кайдаша" заговорила про нові стосунки: "Зараз поряд"

22:30

Понад три роки були в полоні, деякі вважалися зниклими безвісти: великий обмін полоненимиФото

21:50

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі закінчились - про що вдалось домовитись

Реклама
21:50

Нічні обмеження для мототранспорту під час повітряної тривоги: де вже діє заборона

21:21

Варити не потрібно: як приготувати неймовірну кукурудзуВідео

21:14

Молодик переверне все з ніг на голову: 3 знаків зодіаку очікують великі зміни

20:40

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі почались із скандалу - що сталось

20:38

Шкіра скаже "дякую": лікарі розповіли, що робити, якщо згоріли на сонціВідео

20:29

Нестерпна спека суне в Україну: де прокапають невеликі дощі

20:26

Операція у Покровську: ЗСУ розкрили деталі знищення російських ДРГ у місті

19:44

Зброя США не змінить ситуацію на фронті - ексдепутат РФ назвав вирішальний факторВідео

19:40

"Градус буде підвищуватись": ГУР попереджає про можливі провокації в Україні

19:30

Мало хто знає, а варто: 10 забутих українських слів, які закучерявлять вашу мовуВідео

19:28

Чому 24 липня не можна займатися господарськими справами: суворі прикмети

19:26

Чи можна ставити в авто акумулятор іншої ємності: експерти розкрили подробиці

19:26

Антикорупційні інституції будуть незалежними: Зеленський анонсував новий законопроєктВідео

19:10

Чому зміна уряду має лише одну інтригу?Погляд

18:54

Що говорив англійський професор 18-го століття про українців - історик здивувавВідео

18:44

Чого не можна робити з ключами, щоб не накликати біду: головні народні прикмети

18:43

Ліквідація агресивного сусіда: ексдепутат Держдуми назвав сценарій для РосіїВідео

18:28

Молочка на вагу золота: українців попередили про зростання цін на цінний продукт

18:07

Чому Трамп змінив позицію щодо України - Буданов назвав реальну причину

18:02

Майже 400 тисяч: названо прізвище, хто отримує найбільшу пенсію в Україні

Реклама
17:48

"Воно теж хотіло жити": священник чесно відповів, чи гріх вбивати мух і комарівВідео

17:41

Євро продовжує набирати обертів: в Україні переписали ціни на валюту

17:33

До 7 000 грн штрафу: на вулицях України заборонили носити певний одяг

17:21

У США розкрили плани Трампа щодо завершення війни в Україні

17:12

Чому УПЦ МП не розриває зв'язки з Росією - розкрито підступний план

17:04

Українцям почали недораховувати виплати пенсій: як перевірити

16:35

Канал 2+2 розпочав зйомки пригодницької комедії "Виговський"

16:31

Смерть Анастасії Добриніної: розкрито причину відходу 42-річної акторки

16:30

Що буде за підсумками перемовин України в РФ: у США зробили прогноз

16:27

Навіть консервація під питанням: що категорично не можна зберігати на балконіВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти