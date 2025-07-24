Шанси на перемир'я великі: політик оцінив, коли Путін сяде за стіл переговорів

У Путіна ще є час на торг, але він з великою ймовірністю закінчиться і РФ доведеться почати діалог.

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Перемир'я між Україною та Росією може настати за лічені місяці / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН, 22 ОМБр

Що сказав Пономарьов:

Перелом у війні можливий, але не за рахунок тиску однієї зі сторін

Путін може почати переговори з Україною вже восени

До зими є великі шанси на укладення перемир'я

Війна країни-агресорки Росії проти України триває і багато хто в очікуванні перелому, який би міг призвести як не до миру, то хоча б до перемир'я. І це цілком можливо у найближчій перспективі.

Про це в чаті на Главреді розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов. За його словами, обидві сторони вірять, що ситуація може змінитися.

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"У Москві вважають, що Україна закінчиться українцями, і воювати буде чисто фізично нікому, а тому фронт рано чи пізно посиплеться. Багато моїх друзів і знайомих в Україні вважають, що, якщо ми продовжуватимемо нарощувати виробництво дронів і прийдемо до створення критичної маси, то російська армія чисто фізично не зможе постачати свій "нуль", і фронт почне сипатися, оскільки буде відірваний від тилових комунікацій", - зауважив політик.

Дивіться відео про те, чому перемир'я не за горами:

Однак він вважає, що жодне зі сподівань не є істиною в останній інстанції, бо обидві сторони адаптуються до війни. В той час як українці вчаться воювати з задіюванням меншої кількості людей, росіяни нарощують власне виробництво дронів та вчаться протидіяти безпілотникам.

"Тому ситуація стратегічної рівноваги зберігатиметься й надалі. Я оцінюю нинішню ситуацію на фронті саме як стратегічну рівновагу. Немає жодних дій, які б претендувати як на стратегічний, і навіть на значний оперативний успіх.Тому я думаю, що все закінчиться перемир'ям", - зробив висновок Пономарьов.

Відкритим залишається питання термінів. Кремлівський диктатор Володимир Путін все ще намагається торгуватися, перш ніж сісти за стіл переговорів. Однак вже до другої половини вересня діалог таки може початися і шанси на перемир'я будуть досить великими.

Перемир'я між Україною та Росією - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що однією з вимог РФ для досягнення перемир'я залишається виведення українських військ із чотирьох українських областей - Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської.

Раніше стало відомо, що припинення вогню в Україні до кінця року в Європейському Союзі вважають неможливим через відсутність відповідної волі у країни-агресорки Росії.

Напередодні в РФ заявили, що країна-агресорка не має наміру погоджуватись на перемир’я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу". Водночас проблемою встановлення "режиму тиші" у Кремлі вважають продовження військової підтримки України з боку західних країн.

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Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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