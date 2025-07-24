Коли в Україні спаде спека: стала відома точна дата

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 25 липня
- Де буде спека, а де – прохолодніші температури
- Коли в Україні спаде спека
Погода в Україні у п’ятницю, 25 липня, відзначиться короткочасними дощами і грозами у багатьох областях.
Першочергово атмосферний фронт, який принесе опади, зачепить західні області України. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Також вона зазначила, що вдень та ввечері завтра грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини.
На решті території України буде суха погода.
"Температура повітря 25-го липня становитиме +28…+32 градуси, на півдні +31…+35 градусів. Осередок свіжішої погоди виникне завтра на північному заході", – повідомила синоптикиня.
Погода в Києві 25 липня
У Києві 25 липня очікується спекотна погода з температурою повітря до +30 градусів, часом вище, зазначила Діденко.
Вночі опадів не очікується, вдень будуть локальні дощі з грозами.
Водночас синоптикиня розповіла, що послаблення спеки очікується 31-го липня.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, потужна спека накриє Україну – стало відомо, у яких регіонах розігріє до +34 градусів. У четвер, 24 липня, дощі пройдуть лише у декількох областях України.
Також раніше повідомлялося, що нестерпна спека суне в Україну – стало відомо, де прокапають невеликі дощі. Погода у Миколаєві буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +35 градусів.
Нагадаємо, полум'яна магнітна буря накрила Україну – стала відома дата найжорсткішого удару. Після періоду затишшя Україна перебуває під натиском нового геомагнітного шторму.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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