У Київській області змінили систему оповіщення про тривогу: як вона працюватиме

Тестування системи відбулося в ніч на 24 липня спільно з Повітряними силами та ДСНС.

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Сигнал тривоги працюватиме за принципом адресного оповіщення / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, alerts in ua

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Сигнал повітряної тривоги в Київській області буде диференційований

Сигнал тривоги працюватиме за принципом адресного оповіщення

У Київській області відтепер повітряна тривога буде диференційованою, тобто оголошуватиметься тільки в тих районах, де є реальна загроза. Нову систему протестували в ніч на 24 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Безперебійну роботу обладнання забезпечено всім необхідним.

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"Відсьогодні сигнал повітряної тривоги в Київській області диференційований. Це означає, що повітряна тривога буде оголошуватися тільки в тих районах, де є реальна загроза. Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме тільки в частину області, яка перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київській області", - повідомив Калашник.

Він додав, що тестування системи відбулося в ніч на 24 липня спільно з Повітряними силами та ДСНС, вона відпрацювала надійно і без збоїв.

"Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, які стосуються війна - всіх. Ми продовжуємо модернізацію всієї регіональної системи оповіщення. Нова архітектура включає: сучасне обладнання; цифрові канали зв'язку; резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відключень", - зазначив Калашник.

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Як писав Главред, у ніч на 24 липня російські війська завдали удару по Черкасах. У місті прогриміли вибухи, було чути роботу протиповітряної оборони. Унаслідок російської атаки виникли пожежі. Постраждали щонайменше семеро людей.

Крім того, вночі 24 липня Одеса пережила пекельну ніч. Російська окупаційна армія масовано атакувала місто ударними безпілотниками.

У ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.

Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей. Окупанти атакували Україну дронами, ракетами "Кинджал", "Калібр" і Х-101/55.

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