'Хоч завтра': Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із Путіним

Нам потрібен Путін у кімнаті під час переговорів, заявили в МЗС України.

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Зеленський готовий говорити з Путіним у будь-який момент, заявили в МЗС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головні тези:

Зеленський готовий провести зустріч із Путіним у будь-який момент

Переговори в Стамбулі були конструктивними

Є прогрес на гуманітарному треку

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним "хоч завтра", щоб обговорити закінчення війни РФ проти України. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий після переговорів у Стамбулі.

Як пише Суспільне, Тихому поставили запитання, чи є дедлайн у пропозиції Зеленського зустрітися з главою РФ.

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"Це активна і тривала пропозиція, яка може почати діяти в будь-який момент. Якщо Путін завтра вийде і скаже, я хочу зустрітися із Зеленським, президент Зеленський буде готовий із ним зустрітися завтра", - сказав представник МЗС.

Тихий також пояснив, чому Київ наполягає на зустрічі лідерів.

"Нам потрібна ця людина [Путін] у кімнаті. Чому це так складно зустрітися і почати розмовляти", - сказав він.

Речник МЗС України також прокоментував переговори у Стамбулі, які відбулися 23 липня. За його словами, рівень української делегації на переговорах у Стамбулі був вищим за російську.

"Атмосфера третього раунду переговорів у Стамбулі дещо відрізнялася від попередніх. Було менше емоцій та ліричної складової. Це була спокійна та конструктивна розмова. Звісно, сторони відзначили їхні позиції. Сама ж атмосфера була більш приземленою", - сказав Тихий.

За його словами, Росія маніпулює питанням звільнення цивільних.

"Ми говоримо про обмін полоненими і звільнення цивільних. Це дуже важливий нюанс, який потрібно підкреслити. Ми розуміємо, що зараз цей формат показує результат тільки в гуманітарному треку і дуже маленький прогрес у політичному треку. Причина цього лише одна. Росія не бажає просуватися в політичному треку", - сказав Тихий.

Третій раунд переговорів у Стамбулі - головне

Як писав Главред, 23 липня в Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією.

Як розповів глава української делегації на переговорах Рустем Умеров, Україна вимагає повного та безумовного припинення вогню як головної передумови для результативних дипломатичних зусиль. Українська сторона готова припинити бойові дії негайно та розпочати змістовні мирні переговори, однак для цього обидві сторони мають зробити цей принциповий крок.

Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і Дональда Трампа до кінця серпня.

Також сторони обговорили питання обміну військовополонених і висловили готовність продовжити роботу в цьому напрямку.

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