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Окупанти зґвалтували вагітну жінку, вона втратила дитину: стали відомі імена нелюдів

29 вересня 2022, 17:38

Жінка була на третьому місяці вагітності, але загарбники не реагували на її вмовляння.

Российские военные
Окупанти зґвалтували вагітну жінку, вона втратила дитину/ Telegram Цаплиенко

Двоє російських загарбників під час окупації Київської області побили і зґвалтували вагітну жінку. Внаслідок цього вона на наступний день втратила дитину.

Це сталося у Великій Димерці. Тепер випливли імена нелюдів, які вчинили жахливий злочин. Про це розповів український журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначає, що російські окупанти зустріли місцеву мешканку на вулиці.

"Вони побили молоду жінку, вибили їй зуби, затягли в один із будинків і зґвалтували. Їхня жертва була на третьому місяці вагітності, але орки ігнорували її прохання пощадити та продовжували знущатися з неї. Наступного дня у неї стався викидень", – зазначає журналіст.

Цаплієнко розповів, що правоохоронцям уже стали відомі імена загарбників, які вчинили цей злочин. Це єфрейтор Рінат Хакім'янов, командир танка 8 танкової роти 3 батальйони 6 полку 90 танкової дивізії ЦВО, та рядовий Арслан Саліхов з того ж танкового полку.

"Нелюдям вже повідомили про підозру. І, так чи інакше, одного дня вони зустрінуться з українським правосуддям", – наголосив журналіст.

Раніше повідомлялося, що українські військові розповіли про тортури після звільнення з російського полону. Окупанти кололи українських військових невідомим препаратом, ґвалтували жінок і тримали їх у нелюдських умовах.

Нагадаємо, у Німеччині двох чоловіків звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України. Вони поглумилися над дівчиною з інтервалом в кілька хвилин. Зараз чоловіки постали перед судом в Дюссельдорфі.

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