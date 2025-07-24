Вибухи лунали півтори години: дрони атакували Сочі й Адлер, вибухнула нафтобаза

Коротко:
- У Сочі та Адлері прогриміли вибухи
- Зафіксовано "приліт" на нафтобазу
У ніч на 24 липня в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи. Регіон атакували дрони. Під удар, імовірно, потрапила Сочинська нафтобаза. За даними місцевої влади, одна людина загинула, ще одна - поранена.
Як повідомляють росЗМІ, безпілотники атакували міста Сочі та Адлер. "Приліт" був на підприємстві "Лукойл-Югнефтепродукт Сочинська нафтобаза".
"Сталося попадання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздки на машині та прогулянок у тому районі. Про важливі події буду повідомляти", - заявив глава федеральної території в Краснодарському краї.
Місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів у небі над Адлером.
"Також вибухи чують жителі в Сочі вже півтори години. У містах лунають сирени, попередньо працює ППО", - пише телеграм-канал Mash.
"В оперштабі Краснодарського краю повідомили, що під час атаки загинула жінка, ще одна - дістала важкі поранення. Відпочивальників у деяких готелях евакуйовано на підземні парковки. В аеропорту Сочі введено обмеження на виліт і приліт", - повідомляє Baza.
У Мережі з'явилися кадри нічної атаки в Краснодарському краї - дивіться відео:
За даними Міноборони РФ, за ніч нібито було збито 39 українських БПЛА: 21 - над акваторією Чорного моря, 11 - над акваторією Азовського моря, 7 - над територією Краснодарського краю.
Атаки дронів по Росії
Як писав Главред, у селищі Каменоломні Ростовської області країни-агресора Росії в ніч на 21 липня безпілотники пошкодили залізничну станцію, яка є великим залізничним вузлом.
У ніч на 19 липня РФ була під масованою атакою дронів, вибухи гриміли в Підмосков'ї. Звуки потужних вибухів було чути в багатьох районах округу.
У ніч на 23 червня Сили спеціальних операцій у взаємодії з артилерією і ракетними військами завдали удару по нафтобазі "Комбінат Атлас" у Ростовській області РФ. Об'єкт забезпечував пальним війська окупантів.
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