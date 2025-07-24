Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Вибухи лунали півтори години: дрони атакували Сочі й Адлер, вибухнула нафтобаза

Анна Ярославська
24 липня 2025, 08:31
1024
В аеропорту Сочі було запроваджено обмеження на виліт і приліт.
У Краснодарському краї прогриміли вибухи
У Краснодарському краї прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У Сочі та Адлері прогриміли вибухи
  • Зафіксовано "приліт" на нафтобазу

У ніч на 24 липня в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи. Регіон атакували дрони. Під удар, імовірно, потрапила Сочинська нафтобаза. За даними місцевої влади, одна людина загинула, ще одна - поранена.

Як повідомляють росЗМІ, безпілотники атакували міста Сочі та Адлер. "Приліт" був на підприємстві "Лукойл-Югнефтепродукт Сочинська нафтобаза".

відео дня

"Сталося попадання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздки на машині та прогулянок у тому районі. Про важливі події буду повідомляти", - заявив глава федеральної території в Краснодарському краї.

Місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів у небі над Адлером.

"Також вибухи чують жителі в Сочі вже півтори години. У містах лунають сирени, попередньо працює ППО", - пише телеграм-канал Mash.

"В оперштабі Краснодарського краю повідомили, що під час атаки загинула жінка, ще одна - дістала важкі поранення. Відпочивальників у деяких готелях евакуйовано на підземні парковки. В аеропорту Сочі введено обмеження на виліт і приліт", - повідомляє Baza.

У Мережі з'явилися кадри нічної атаки в Краснодарському краї - дивіться відео:

Скриншот

За даними Міноборони РФ, за ніч нібито було збито 39 українських БПЛА: 21 - над акваторією Чорного моря, 11 - над акваторією Азовського моря, 7 - над територією Краснодарського краю.

Атаки дронів по Росії

Як писав Главред, у селищі Каменоломні Ростовської області країни-агресора Росії в ніч на 21 липня безпілотники пошкодили залізничну станцію, яка є великим залізничним вузлом.

У ніч на 19 липня РФ була під масованою атакою дронів, вибухи гриміли в Підмосков'ї. Звуки потужних вибухів було чути в багатьох районах округу.

У ніч на 23 червня Сили спеціальних операцій у взаємодії з артилерією і ракетними військами завдали удару по нафтобазі "Комбінат Атлас" у Ростовській області РФ. Об'єкт забезпечував пальним війська окупантів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії краснодарський край нефтебаза атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Київській області змінили систему оповіщення про тривогу: як вона працюватиме

У Київській області змінили систему оповіщення про тривогу: як вона працюватиме

09:51Україна
До осені Росія захопить 200 кв км: Жданов – про міста України, яким загрожує оточення та окупація

До осені Росія захопить 200 кв км: Жданов – про міста України, яким загрожує оточення та окупація

09:00Інтерв'ю
Зруйнована 9-поверхівка, поранені люди, пожежі: подробиці пекельної ночі в Одесі

Зруйнована 9-поверхівка, поранені люди, пожежі: подробиці пекельної ночі в Одесі

08:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
У житті двох знаків зодіаку відбудеться переломний момент: що на них чекає

У житті двох знаків зодіаку відбудеться переломний момент: що на них чекає

Карта Deep State онлайн за 24 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 24 липня: Козлам - зрив, Собакам - стрес

Китайський гороскоп на завтра 24 липня: Козлам - зрив, Собакам - стрес

Ретроградний Меркурій у серпні: для 4 знаків зодіаку починається нова глава життя

Ретроградний Меркурій у серпні: для 4 знаків зодіаку починається нова глава життя

Що говорив англійський професор 18-го століття про українців - історик здивував

Що говорив англійський професор 18-го століття про українців - історик здивував

Останні новини

09:51

У Київській області змінили систему оповіщення про тривогу: як вона працюватиме

09:14

4 знаки зодіаку можуть отримати божественний достаток у Молодик у Леві

09:06

Китай таємно постачає РФ двигуни для дронів: Reuters дізнався схему поставок

08:48

Зруйнована 9-поверхівка, поранені люди, пожежі: подробиці пекельної ночі в ОдесіФотоВідео

08:31

Вибухи лунали півтори години: дрони атакували Сочі й Адлер, вибухнула нафтобаза

До осені Росія захопить 200 кв км: Жданов – про міста України, яким загрожує оточення та окупаціяДо осені Росія захопить 200 кв км: Жданов – про міста України, яким загрожує оточення та окупація
08:25

Чому гальмується наступ РФ: у Forbes дали відповідь

08:13

Карта Deep State онлайн за 24 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Путін знову вішає моркву Трампу: коли відбудеться зустріч РФ і США?Погляд

07:25

Нічна атака РФ на Черкаси: постраждали 7 осіб, серед них - дитинаВідео

Реклама
07:10

Хто лівша: тільки люди з "орлиним зором" вгадають за 11 секунд

06:54

Горить "серце Одеси": дрони РФ атакували Привоз і центр містаФотоВідео

06:10

Новий скандал у США: як репутація Трампа руйнується просто на очахПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 22 секунди знайти цифру 8

05:33

Шанси на перемир'я великі: політик оцінив, коли Путін сяде за стіл переговорів

04:30

5 знаків зодіаку чекає велика винагорода 24 липня: хто серед щасливчиків

04:15

Неочікувана, але приємна підтримка: хто з пенсіонерів отримає надбавку у серпні

03:53

Гороскоп на завтра 25 липня: Близнюкам - приємні новини, Скорпіонам - прибуток

03:35

Астрологи рекомендують залишитися вдома: хто 24 липня ризикує нарватися на проблеми

02:33

Гороскоп Таро на серпень 2025: Терезам - страх, Скорпіонам - сумніви, Стрільцям - стабільністьВідео

02:14

Наймолодша донька покійного Стіва Джобса виходить заміж: деталі весілля року

Реклама
02:08

Дзвонили рідним і ридали: з'явилися зворушливі відео з обміну полоненимиФотоВідео

01:53

Хто залишиться під прицілом контролю: Свириденко розкрила нові правила від Кабміну

01:30

Klavdia Petrivna без гриму: який вигляд у повсякденному житті має 19-річна співачка

01:17

Людей стало в рази більше: в Україні не припиняються акції протестуВідео

00:50

Літній наступ РФ: майор запасу спрогнозував, де росіяни завдадуть головний удар

00:05

Пентагон погодив поставки на $322 млн: що саме увійшло у два пакети допомоги

23 липня, середа
23:32

Поставила жорстку умову: наречений Лесі Нікітюк розповів, коли вони розкриють ім'я сина

22:47

Прихована правда Кремля: ЗМІ розкрили, як провал "триденної СВО" вплинув на армію

22:41

Мотря зі "Спіймати Кайдаша" заговорила про нові стосунки: "Зараз поряд"

22:30

Понад три роки були в полоні, деякі вважалися зниклими безвісти: великий обмін полоненимиФото

21:50

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі закінчились - про що вдалось домовитись

21:50

Нічні обмеження для мототранспорту під час повітряної тривоги: де вже діє заборона

21:21

Варити не потрібно: як приготувати неймовірну кукурудзуВідео

21:14

Молодик переверне все з ніг на голову: 3 знаків зодіаку очікують великі зміни

20:40

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі почались із скандалу - що сталось

20:38

Шкіра скаже "дякую": лікарі розповіли, що робити, якщо згоріли на сонціВідео

20:29

Нестерпна спека суне в Україну: де прокапають невеликі дощі

20:26

Операція у Покровську: ЗСУ розкрили деталі знищення російських ДРГ у місті

19:44

Зброя США не змінить ситуацію на фронті - ексдепутат РФ назвав вирішальний факторВідео

19:40

"Градус буде підвищуватись": ГУР попереджає про можливі провокації в Україні

Реклама
19:30

Мало хто знає, а варто: 10 забутих українських слів, які закучерявлять вашу мовуВідео

19:28

Чому 24 липня не можна займатися господарськими справами: суворі прикмети

19:26

Чи можна ставити в авто акумулятор іншої ємності: експерти розкрили подробиці

19:26

Антикорупційні інституції будуть незалежними: Зеленський анонсував новий законопроєктВідео

19:10

Чому зміна уряду має лише одну інтригу?Погляд

18:54

Що говорив англійський професор 18-го століття про українців - історик здивувавВідео

18:44

Чого не можна робити з ключами, щоб не накликати біду: головні народні прикмети

18:43

Ліквідація агресивного сусіда: ексдепутат Держдуми назвав сценарій для РосіїВідео

18:28

Молочка на вагу золота: українців попередили про зростання цін на цінний продукт

18:07

Чому Трамп змінив позицію щодо України - Буданов назвав реальну причину

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти