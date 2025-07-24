Чому гальмується наступ РФ: у Forbes дали відповідь

Багато атак окупантів здійснюються малими формуваннями, без узгодженої підтримки та комплексної стратегії.

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Українські війська ефективно контролюють річкові переправи / колаж: Главред, фото: Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

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Українські війська ефективно контролюють річкові переправи

Основна проблема окупантів - низький рівень "колективної підготовки"

Літній наступ Росії в Україні стикається зі значними труднощами через невирішену проблему подолання водних перешкод, зокрема річок. Про це у своїй статті повідомляє Forbes.

Як пише видання, з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські війська неодноразово стикалися із завданням швидкого форсування річок, але постійно демонстрували нездатність зробити це без втрат і подальших провалів. Автори публікації нагадують про фатальні для російської батальйонно-тактичної групи наслідки під час спроби форсувати Сіверський Донець у березні 2022 року, а також про нездоланні труднощі під час утримання Херсона того самого року або його повторного захоплення у 2024-му.

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У публікації йдеться, що українські війська ефективно контролюють річкові переправи, використовуючи артилерію і безпілотники. Ба більше, навіть у випадках, коли російські сили роблять спробу досягти протилежного берега, їх знищують уже після переправи.

На нинішньому етапі війни Росія намагалася форсувати річку Оскіл з метою повторного захоплення Куп'янська в Харківській області. Спроби, які тривали з грудня 2024 року, закінчилися провалом у березні 2025-го. У відповідь окупанти перейшли до іншої тактики - розвідка позицій за допомогою дронів і координація артилерійського вогню для підтримки піхоти. Однак ця операція також завершилася невдачею через високу ефективність українських систем боротьби з безпілотниками та відсутність належної координації дій у рамках російських підрозділів.

На думку журналістів, основною проблемою для російських військ залишається низький рівень "колективної підготовки". Частина нових поповнень проходить лише мінімальну військову підготовку, що істотно уповільнює їхню здатність проводити скоординовані маневри у складі великих підрозділів.

У результаті багато атак здійснюються малими формуваннями, без узгодженої підтримки і комплексної стратегії, що лише ускладнює наступальні дії російської армії.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, Сполучені Штати ведуть переговори з низкою партнерів щодо можливості передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в уряді США.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Washington Post наголосив на потребі України в додаткових системах ППО, зокрема Patriot, засобах перехоплення дронів та авіації для боротьби з ворожими безпілотниками.

Крім того, постачання систем протиповітряної оборони є критично важливим для України, тоді як інші види американського озброєння поки що не мають вирішального впливу на ситуацію на фронті, адже основну роль відіграють безпілотники.

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