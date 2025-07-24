Футбольні хулігани, які стали героями: телеканал 2+2 покаже документальний фільм "Вогонь трибун"

Стрічка розповідає історію українського радикального руху футбольних фанатів.

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Вогонь трибун на 2+2 - на телеканалі покажуть документальний фільм / Пресслужба

29 липня о 22:55 телеканал 2+2 покаже документальний фільм "Вогонь трибун" про історію українського радикального руху футбольних фанатів. Стрічка розкриває особистості непересічних "футбольних хуліганів", які стали на захист країни.

Це документальне дослідження субкультури, яка була досить розвинутою в Україні до повномасштабного вторгнення. Її суть в тому, що групи ("фірми") молодиків, які вболівають за ту чи іншу команду, перед або після матчу збираються на групову бійку, щоб відстояти честь свого клубу. У суспільстві до таких "фірм" склалося здебільшого негативне ставлення, проте вони всіх здивували, ставши на захист прав і свобод під час Революції Гідності, а з російським вторгненням - проявивши себе справжніми патріотами в боротьбі проти спільного ворога.

Зокрема, на початку повномасштабної війни футбольні ультрас увійшли до нового спецпідрозділу ГУР МО України "Kraken". Серед них ексголова "Нацкорпусу" Харкова Костянтин Немічев та автор кричалки Путін-Х*ло Сергій Величко ("Чілі", командир спецпідрозділу "Кракен", ), який на момент вторгнення РФ знаходився у СІЗО, але був амністований президентом Зеленським.

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Головними героями фільму стали Сергій Величко ("Чілі") – командир спецпідрозділу "Кракен", Сергій Філімонов – командир батальйону "Вовки Да Вінчі", Павло Сівіцкий "Паштет" - боєць роти "Гонор", Влад Хорошевський "Міні" - підрозділ "Кракен".

Вони з перших вуст розповіли, ким насправді є футбольні хулігани, які цінності вони сповідують та чи є майбутнє у цієї субкультури.

"Телеканал 2+2 продовжує створювати документальні фільми, які відображають наше сьогодення, розкривають нових героїв, нові явища та змінюють уявлення про реальність навколо. У сучасних умовах російської агресії це особливо важливо — говорити чесно, глибоко і відверто про тих, хто творить історію тут і зараз. У фільмі "Вогонь трибун" ми звертаємо увагу на футбольних ультрас — спільноту, яку довго сприймали як хуліганську. Але автори стрічки показують інший бік футбольних хуліганів: згуртованість, бойовий дух, патріотизм, готовність першими стати на захист України. Це надихаючі історії людей, які довели, що справжній патріотизм народжується не в деклараціях, а в конкретних діях — на барикадах, у боях, на передовій", - каже Генеральний продюсер телеканалу 2+2 Сергій Кизима.

Документальний фільм знято за сприяння Державного агентства з питань кіно.

Режисер: Денис Івашина

Автор: Денис Данько

Продюсер: Віктор Калатай

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