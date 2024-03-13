"Душі знайдуть спокій серед зірок": у ЗСУ повідомили про загибель пілотів - що сталося

Українські військові повідомили про загибель пілотів із 12 окремої бригади армійської авіації імені Віктора Павленка.

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Загиблі пілоти служили в 12-й окремій бригаді армійської авіації / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

12 березня в бою з російськими окупантами втратила двох пілотів, які служили в 12-й окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка. Про це повідомляється на офіційній сторінці військової частини у Facebook.

"Сьогодні небо втратило двох своїх синів, які завжди літали високо і вільно. Нехай їхні душі знайдуть спокій серед зірок, а ми пам'ятатимемо їх як героїв, які віддано служили своїй Україні", - написали військовослужбовці. Імен пілотів та обставин їхньої загибелі в частині називати не стали. Місце її постійної дислокації - Новий Калинів (Львівська область). Бригада підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

Тим часом Міноборони країни-агресора РФ виклало в Мережу кадри атаки на місце дислокації українських вертольотів. Відео знято у високій якості російським розвідувальним дроном. На відео показали момент атаки касетними боєприпасами, а потім - пряме попадання у вертольоти Мі-8.

відео дня

Що за вертоліт Мі-8? Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

Трагічні загибелі українських льотчиків

Нагадаємо, раніше У середу, 7 лютого, загинув український пілот Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів. Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram побратим загиблого, пілот ЗС ЗСУ Ростислав Лазаренко.

"Учора мені вирвали серце. 07. 02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової родини, мій заступник - Владислав Риков", - написав він.

До того торік на Житомирщині зіткнулися 2 літаки та загинули 3 пілоти. Серед них був український льотчик, який захищав Київ на початку повномасштабного вторгнення.

З'явилися подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині. Один із трьох загиблих пілотів одразу після авіакатастрофи був ще живий, проте врятувати його не вдалося.

Пізніше Меланія Подоляк, дівчина одного із загиблих пілотів, Андрія "Джуса" Пільщикова, опублікувала прощальний пост. Дівчина згадала про останню зустріч із "Джусом", яка сталася, судячи з усього, за лічені години до трагедії.

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