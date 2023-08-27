"Я обійняла тебе прямо перед вильотом": дівчина пілота Джуса опублікувала прощальний пост

У Житомирській області сталася смертельна авіакатастрофа, в результаті якої загинули відразу 3 пілоти. Серед них виявився відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус", який з початку повномасштабного вторгнення захищав українське небо. Його дівчина, волонтер Меланія Подоляк, на своїй сторінці в Twitter опублікувала прощальний пост.
Він не був багатослівним, але виявився дуже зворушливим і чутливим. Дівчина згадала про останню зустріч з "Джусом", яка сталася, судячи з усього, за лічені години до трагедії.
"Я вдячна тобі, що дав себе ще раз обійняти вчора перед вильотом. Я все зроблю, як і обіцяла, Джус", - написала дівчина.
Авіакатастрофа на Житомирщині
Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулися 2 літаки. В небі зіткнулися навчальні літаки Л-39. Внаслідок катастрофи загинув пілот "Джус", який був у складі 40-ї бригади тактичної авіації.
Правоохоронці вже відкрили справу за статтею "Порушення правил польотів або підготовки до них". Санкція статті, за якою проводиться розслідування, передбачає покарання у вигляді 15 років за ґратами.
Після авіакатастрофи президент України Володимир Зеленський відреагував на гибель пілота Джуса. З перших днів повномаштабної війни він захищав українське небо і дуже допомагав державі, сказав президент.
Очевидці розповіли подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині. Виявилося, що літаки зачепилися один за одного і почали кружляти в небі. Один літак увійшов у землю гострим кутом, кажуть місцеві жителі.
Інші новини:
- США таємно послабили санкції проти Ірану - Bloomberg
- Розгорається скандал: Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо програє парі
- "Це неприйнятно": в Україні розкритикували ЄС через заборону на імпорт зерна