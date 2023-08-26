На Житомирщині зіткнулися 2 літаки: загинуло 3 пілоти, серед них відомий льотчик "Джус"

У авіакатастрофі загинули одразу 3 пілота. Серед них був український льотчик, який боронив Київ на початку повномасштабного вторгнення.

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В авіакатастрофі загинув відомий пілот Джус / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Facebook

У Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. Внаслідок цього загинули троє пілотів. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, який мав позивний "Джус". Про це повідомив його друг Павло Поцелуєв.

Відомо, що авіакатастрофа сталася увечері 25 серпня. "Джус" був у складі 40-ї бригади тактичної авіації.

"Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхнє передавання Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам’ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо", - написав друг "Джуса".

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Відомо, що Андрій Пільщиков захищав небо від початку повномасштабного вторгнення. Він також брав участь в обороні Києва.

Що відомо про авіакатастрофу

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили інформацію про авіакатастрофу та загибель пілотів.

"Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", - йдеться у повідомленні.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук також відреагував на трагедію.

"Жахлива авіакатастрофа на Житомирщині ... Неможливо передати, який біль відчуваєш у такі хвилини! ..Рідні та близькі прийміть мої щирі співчуття. Пілоти пішли у вічний політ і завжди житимуть у наших серцях", - написав він.

У Державно бюро розслідувань вже відкрили справу за статтею "Порушення правил польотів або підготовки до них".

"Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Слід зазначити, що санкція статті, за якою проводиться розслідування, передбачає покарання у вигляді 15 років за ґратами.

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