Лежав у снігу біля окупантів: пораненого військового дивом врятували за допомогою дрона

Українські військові передали дроном побратиму гарячий чай і доленосну записку.

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Українські військові евакуювали пораненого побратима дроном / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові дивом врятували свого пораненого побратима, який знаходився біля позицій російських окупантів. Евакуювати його вдалося за допомогою дрона. Про це стало відомо з відео, яке розлетілося в Мережі.

Пілоти роти ударних безпілотників 68-ї ОЕБр "Шершні Довбуша" помітили пораненого військового, який лежав на полі в снігу сам і навіть не ворушився. Побратими скинули йому термос з гарячим чаєм і доленосну записку з написом: "Друже, пий і повзи за дроном".

Чоловік випив зігріваючий чай і почав повзти по полю в бік інших захисників, які вже чекали його, щоб віднести в безпечне місце і надати допомогу.

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"Ворога вбивають, своїх — рятують. Відео про те, як пілоти роти ударних БпЛА 68-ї ОЄБр "Шершні Довбуша" врятували пораненого побратима, який знаходився поряд із позиціями окупантів", - пише СтратКом.

Дивіться відео з кадрами евакуації пораненого українського військового:

Українські військові евакуювали пораненого побратима дроном / фото: скріншот

Раніше повідомлялося, військовий два дні йшов з кулею прямо в серце і дивом вижив. Він отримав кулю в шию під час боїв за роботу, але вона дісталася серцю. Військовий зізнався, що після поранення він думав весь час про своїх маленьких дочок і з останніх сил намагався врятуватися, щоб ще раз побачити їх.

Також Главред розповідав про те, що життя воїна під Бахмутом дивом врятував хліб. Ворожа куля продірявила автомобіль, рюкзак і застрягла в буханці.

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