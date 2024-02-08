385 бойових вильотів: трагічно загинув відомий український військовий льотчик

Український пілот Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів, загинув під час виконання бойового завдання.

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На рахунку Владислава Рикова налічувалося 385 бойових вильотів / колаж Главред, фото Instagram

У середу, 7 лютого, загинув український пілот Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів. Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram опублікував побратим загиблого, пілот ПС ЗСУ Ростислав Лазаренко.

"Учора мені вирвали серце. 07. 02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сім'ї, мій заступник - Владислав Риков", - написав він.

Лазаренко розповів, що на рахунку Рикова було, ні багато, ні мало, а цілих 385 бойових вильотів - і це був найкращий льотчик і командир, якого він знав.

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За словами військового, Риков багато прикривав його в бою з початку повномасштабної війни "як на землі, так і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих"

"Для мене це дуже важка втрата, тому що за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом", - написав Лазаренко і додав, що в Рикова залишилася маленька донька.

Владислав Риков і Ростистав Лазаренко

Авіакатастрофа на Житомирщині

Нагадаємо, що торік на Житомирщині зіткнулися 2 літаки і загинули 3 пілоти. Серед них був український льотчик, який захищав Київ на початку повномасштабного вторгнення.

З'явилися подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині. Один із трьох загиблих пілотів одразу після авіакатастрофи був ще живий, проте врятувати його не вдалося.

Пізніше Меланія Подоляк, дівчина одного із загиблих пілотів, Андрія "Джуса" Пільщикова, опублікувала прощальний пост. Дівчина згадала про останню зустріч із "Джусом", яка сталася, судячи з усього, за лічені години до трагедії.

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