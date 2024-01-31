"Тату, я живий": батько ридає, почувши голос сина, який повернувся з полону

Військовий зателефонував своєму татові одразу після того, як він уперше після повернення з полону ступив на українську землю. Стримати сліз не зміг ніхто з них.
Посилання скопійоване
31 січня відбувся великий обмін військовополоненими між Україною та РФ. Додому змогли повернутися 207 українців. Один із них зателефонував своїм батькам і не міг підібрати слів, адже його переповнювали емоції. Зворушливе відео вже розлетілося в Мережі.
Військовий, який повернувся з російського полону, зателефонував татові просто біля автобуса, коли щойно перетнув кордон між Україною та РФ. Чоловік зміг сказати лише те, що він живий і вже перебуває на рідній землі. Він так був радий чути голос рідного батька, що очі були на мокрому місці, а його голос дуже сильно тремтів.
Його тато був приємно шокований, коли почув голос свого синочка. Чоловік так зрадів, що його просто захлиснули емоції. Він ридав просто в слухавку, адже нарешті можна спати спокійно - його рідна душа вже вдома.
відео дня
"Тату, я вже в Україні! Мене поміняли. Тату, я живий, усе нормально!" - говорив військовий своєму батькові.
На той момент поговорити з мамою військовому не вдалося, адже вона була на роботі і ще не знала про повернення сина. Тато пообіцяв, що одразу ж зателефонує їй і повідомить таку радісну і довгоочікувану новину.
Дивіться відео з дуже зворушливою розмовою батька з сином, який повернувся з полону:
Обмін полоненими
31 січня відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених з полону українців мають важкі поранення та хвороби.
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
З російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину і доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалась евакуація з "Азовсталі". Через півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом з дочками саме у тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша дочка вижила, бо в цей момент була не у Дніпрі.