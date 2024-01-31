"Тату, я живий": батько ридає, почувши голос сина, який повернувся з полону

Військовий зателефонував своєму татові одразу після того, як він уперше після повернення з полону ступив на українську землю. Стримати сліз не зміг ніхто з них.

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Військовий уперше поговорив із батьками після повернення з полону / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

31 січня відбувся великий обмін військовополоненими між Україною та РФ. Додому змогли повернутися 207 українців. Один із них зателефонував своїм батькам і не міг підібрати слів, адже його переповнювали емоції. Зворушливе відео вже розлетілося в Мережі.

Військовий, який повернувся з російського полону, зателефонував татові просто біля автобуса, коли щойно перетнув кордон між Україною та РФ. Чоловік зміг сказати лише те, що він живий і вже перебуває на рідній землі. Він так був радий чути голос рідного батька, що очі були на мокрому місці, а його голос дуже сильно тремтів.

Його тато був приємно шокований, коли почув голос свого синочка. Чоловік так зрадів, що його просто захлиснули емоції. Він ридав просто в слухавку, адже нарешті можна спати спокійно - його рідна душа вже вдома.

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"Тату, я вже в Україні! Мене поміняли. Тату, я живий, усе нормально!" - говорив військовий своєму батькові.

На той момент поговорити з мамою військовому не вдалося, адже вона була на роботі і ще не знала про повернення сина. Тато пообіцяв, що одразу ж зателефонує їй і повідомить таку радісну і довгоочікувану новину.

Дивіться відео з дуже зворушливою розмовою батька з сином, який повернувся з полону:

Військовий вперше поговорив із батьками після повернення з полону / фото: скріншот

Обмін полоненими

31 січня відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених з полону українців мають важкі поранення та хвороби.

З російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину і доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалась евакуація з "Азовсталі". Через півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом з дочками саме у тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша дочка вижила, бо в цей момент була не у Дніпрі.

Пізніше в ГУР заявили, що в Україну повернули людей зі списку на обмін 24 січня, але не всіх. Росіяни не віддали 65 полонених, які за їхніми словами нібито перебували на борту збитого літака Іл-76.

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