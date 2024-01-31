"Таточко, привіт": поліцейський вперше після полону подзвонив рідним, плакали всі

Поліцейський, який повернувся з полону, був виснажений. Він переймався за своїх рідних.

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З російського полону повернувся поліцейський / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

В Україні відбувся великий обмін військовополоненими. 31 січня додому повернулися 207 українських військових. Серед них був один співробітник Національної поліції України. Він вперше зателефонував рідній донечці, вона не змогла стримати своїх сліз. Зворушливе відео вже розлетілося у Мережі.

На кадрах видно, що чоловік вийшов з автобуса і його зустріли колеги. Звільненому з полону правоохоронцю дали український прапор і він чутливо одразу поцілував його, стискаючи у руках.

Згодом у чоловіка з'явилася можливість зателефонувати рідній донечці. Вона так була рада чути голос татуся, що не стрималась і від щастя почала плакати. Голос дівчини так тремтів, вона дуже переймалася за батька і постійно питала, як він себе почуває. А чоловік переймався за своїх рідних і питав, як себе почуває його кохана дружина.

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"Таточко, привіт! Боже, нарешті ми тебе дочекалися, таточко! Як ти, тату? - Нормально, нормально. Як там мама? - Люблю тебе!" - говорили батько та дочка.

Дивіться відео з першим дзвінком поліцейського дочці після звільнення з полону:

В Україну з полону повернувся поліцейський / фото: скріншот

Обмін полоненими

31 січня відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених з полону українців мають важкі поранення та хвороби.

З російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину і доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалась евакуація з "Азовсталі". Через півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом з дочками саме у тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша дочка вижила, бо в цей момент була не у Дніпрі.

Пізніше в ГУР заявили, що в Україну не повернули людей зі списку на обмін, який зірвався через Іл-76. Росіяни стверджують, що українські військовополонені були на цьому літаку. Однак поки немає нічого, що могло б підтвердити це.

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