У нього залишився маленький син: росіяни вбили українського 33-річного пілота

Андрій Ткаченко загинув в небі на Донеччині під час виконання бойового завдання.

https://glavred.net/ukraine/u-nego-ostalsya-malenkiy-syn-rossiyane-ubili-ukrainskogo-33-letnego-pilota-10548938.html Посилання скопійоване

На Донбасі загинув пілот Андрій Ткаченко / Колаж: Главред, фото: Facebook/Юрій Юзич

У небі над Донецькою областю загинув український 33-річний пілот Андрій Ткаченко. Він був пілотом винищувача і загинув під час виконання бойового завдання. Про це заявив представник Самбірського Пласту Юрій Юзич.

Андрій завжди захоплювався авіацією. Ще у 2006 році він пройшов курс із парапланеризму, а у 2008 році став курсантом Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Він проходив військову службу в Івано-Франківську та Харкові. У 2014 році він став на захист держави. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Андрій виконував бойові завдання на сході та півдні держави.

відео дня

Останній свій політ він здійснив 8 березня у небі над Донеччиною. Андрія Ткаченка поховають в Івано-Франківську, де він жив із сім'єю. У нього залишилися дружина з шестирічним сином, а також батьки та брат.

Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув воїн з Чернігівщини Григорій Мелащенко, який повернувся в Україну з заробітків на початку повномасштабного вторгнення та став на захист Батьківщини.

Також раніше повідомлялося, що на фронті загинув "український Еней", актор Федінчук. У боротьбі з російськими загарбниками 22 січня на фронті загинув боєць ЗСУ, 31-річний актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.