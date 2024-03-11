УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У нього залишився маленький син: росіяни вбили українського 33-річного пілота

Ангеліна Підвисоцька
11 березня 2024, 00:52
Андрій Ткаченко загинув в небі на Донеччині під час виконання бойового завдання.
Андрей Ткаченко
На Донбасі загинув пілот Андрій Ткаченко / Колаж: Главред, фото: Facebook/Юрій Юзич

У небі над Донецькою областю загинув український 33-річний пілот Андрій Ткаченко. Він був пілотом винищувача і загинув під час виконання бойового завдання. Про це заявив представник Самбірського Пласту Юрій Юзич.

Андрій завжди захоплювався авіацією. Ще у 2006 році він пройшов курс із парапланеризму, а у 2008 році став курсантом Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Він проходив військову службу в Івано-Франківську та Харкові. У 2014 році він став на захист держави. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Андрій виконував бойові завдання на сході та півдні держави.

відео дня

Останній свій політ він здійснив 8 березня у небі над Донеччиною. Андрія Ткаченка поховають в Івано-Франківську, де він жив із сім'єю. У нього залишилися дружина з шестирічним сином, а також батьки та брат.

Винищувач МіГ-29

МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія.

МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув воїн з Чернігівщини Григорій Мелащенко, який повернувся в Україну з заробітків на початку повномасштабного вторгнення та став на захист Батьківщини.

Також раніше повідомлялося, що на фронті загинув "український Еней", актор Федінчук. У боротьбі з російськими загарбниками 22 січня на фронті загинув боєць ЗСУ, 31-річний актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні авіакатастрофа Повітряні Сили вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

"Віртуальне посередництво": Зеленський жорстко поставив на місце Папу Римського

"Віртуальне посередництво": Зеленський жорстко поставив на місце Папу Римського

22:41 Україна
У РФ вигнали командувача ВМФ після нового потоплення корабля окупантів – росЗМІ

У РФ вигнали командувача ВМФ після нового потоплення корабля окупантів – росЗМІ

22:11 Світ
Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря

Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря

21:15 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Астролог назвав рік закінчення війни: Піде з життя той, хто зацікавлений у воєнних діях 20339

Астролог назвав рік закінчення війни: "Піде з життя той, хто зацікавлений у воєнних діях"

Головоломка для тих, у кого зір яструба: треба за 11 секунд знайти Ейфелеву вежу 5924

Головоломка для тих, у кого зір яструба: треба за 11 секунд знайти Ейфелеву вежу

Україну накриє сніг і вріже -8 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду 2936

Україну накриє сніг і вріже -8 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

Що ж усе-таки робити росіянам 17 березня 2491

Що ж усе-таки робити росіянам 17 березня

Останні новини

02:45

Колишня дівчина Меттью Перрі назвала ймовірних винуватців у його смерті - ЗМІ

02:15

Чому не можна одягати весільну сукню незаміжній дівчині: про що попереджає давня прикмета

01:31

Великі, маленькі чи горбатий: як визначити характер людини за губами та носом

00:52

У нього залишився маленький син: росіяни вбили українського 33-річного пілота

00:48

Катя Остапчук зізналася, чому уникає спілкування з дітьми чоловіка-шоумена

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10 березня, неділя
23:58

Лише найуважніший знайде собаку за 9 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

23:43

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті

22:41

"Віртуальне посередництво": Зеленський жорстко поставив на місце Папу Римського

22:11

У РФ вигнали командувача ВМФ після нового потоплення корабля окупантів – росЗМІ

Реклама
21:23

На півдні задвухсотили одного з ватажків "Ахмата": у ЗСУ розкрили деталі контрударуВідео

21:15

Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря

20:30

Чи відправлять на фронт людей з інвалідністю: у Раді говорять про врегулювання питання

20:14

ЗМІ пишуть про удар по комплексах Patriot ЗСУ: Маляр назвала мету "вкидання"

19:27

"Не убий": Папа римський не знає, про що говоритьПогляд

19:11

Дощ і штормовий вітер: Україну накриває серйозна негода

19:05

Колону спалили разом з окупантами: на півдні розгромили штурмовиків РФВідео

18:39

Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо: надихається Угорщиною

18:37

"Ще один Кошмал! Я щаслива": зірка "Сватів" повідомила про поповнення в родині

18:12

Кулеба жорстко відповів Франциску на скандальну пропозицію щодо "білого прапора"

18:09

Військовим можуть подвоїти "бойові": депутат розповів про ідею Сирського

Реклама
18:04

Наступ РФ видихається, ворог перекидає резерви під велике місто - генерал

17:21

Зʼявилась відповідь ще одного члена НАТО щодо відправки в Україну військ

17:19

Зірка шоу "Ліга Сміху" Віктор Розовий уперше одружився та показав обраницю

17:08

Зачистка на півдні: Сили оборони України розширюють плацдарм на Лівобережжі

17:06

Що потрібно зробити з гаманцем 11 березня, щоб подвоїти дохід: важливі прикмети

16:51

США готували відповідь на ядерну атаку РФ по Україні: у NYT повідомили деталі

16:11

Полювання на літаки РФ: знижується кількість авіаударів ворога на лінії фронту – ЗСУ

15:59

РФ почала бити по Україні новою потужною зброєю: в CNN попередили про небезпеку

15:52

ВМС: росіяни вже шостий день не виводять свої судна в акваторію Чорного моря

15:40

Кенсингтонський палац показав перше офіційне фото Кейт Міддлтон після операції

15:24

Як за 15 хвилин знищити бур’ян та мох на подвір'ї: фахівці поділились лайфхаком

15:10

Напій вийде гірким: експерти назвали найбільшу помилку під час заварювання чаю

15:09

Підірвали ЗРК і "покришили" сотні росіян: генерал розповів про потужний удар ЗСУ

14:56

У Латвії відповіли Папі після слів понтифіка про "білий прапор" для України

14:29

"Інженю на кухні": рецензія на фільм "Смак свободи"Відео

14:10

Україна прискорено посилює оборону на фронті: у розвідці Британії назвали причину

13:59

S&P прогнозує Україні дефолт за зовнішніми боргами

13:31

Віталій Козловський уперше стане батьком - ЗМІ

13:18

У 2024 році Україна змінить хід війни: екс-командир "Айдару" назвав дві важливі умови

13:15

Привітання з Масляною - красиві слова та картинки

Реклама
13:11

Астролог назвав рік закінчення війни: "Піде з життя той, хто зацікавлений у воєнних діях"

12:26

Міс Світу-2023: яке місце посіла учасниця з України Софія Шамія

12:17

У низці областей РФ "неспокійно": пишуть про вибухи на нафтобазі й газопроводі

11:59

Росіяни заявили про знищення Patriot в Україні: в ISW розповіли правду

11:48

"Це усі знають, але бояться сказати": Кулеба про ідею Макрона щодо військ Заходу в Україні

10:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 11 по 17 березня

10:41

"Весь фронт у вогні": росіяни масово застосовують фугасні авіабомби під Бахмутом

10:38

Україну накриє сніг і вріже -8 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

10:12

Кулеба розкрив, що може статись із країнами Балтії у разі нападу РФ

09:39

Гороскоп на тиждень з 11 до 17 березня: Овнам - ідилія в сім'ї, Рибам - похід до лікарні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою Луценко
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти