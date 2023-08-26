"Літак під гострим кутом зайшов": подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині

Один із трьох загиблих пілотів одразу після авіакатастрофи був ще живий, однак врятувати його не вдалося.

https://glavred.net/ukraine/litak-pid-gostrim-kutom-zayshov-podrobici-smertelnoji-aviakatastrofi-na-zhitomirshchini-10496059.html Посилання скопійоване

Свідки розказали, як відбулась авіакатастрофа на Житомирщині / Колаж: Главред, фото: ДБР, Радіо Свобода

У Житомирській області відбулась смертельна авіакатастрофа. Внаслідок цього загинули троє пілотів - "Мінка", "Джус" та "Проказін". Місцеві жителі, які бачили все на власні очі, розказали, що відбулося у небі з літаками. Про це повідомляє Радіо Свобода.

В якийсь момент літаки зачепились один за одного і почали кружляти в небі. Їх вже не вдалось вирівняти в повітрі.

"Почув скрегіт металу. Підняв голову і побачив, що один літак під гострим кутом зайшов, а інший впав біля вулиці", - розповідає чоловік.

Деякі уламки літака впали на подвір'ї місцевої жительки.

"Бачу — у небі два літаки. Потім — полум'я, дим і... падають... ", — розповідають свідки.

Місцеві жителі, які бачили момент авіакатастрофи та одразу прибігли на місце трагедії кажуть, що два пілоти загинули одразу, третій ще був живий, але врятувати його не вдалося.

Дивіться відео про авіакатастрофу на Житомирщині:

Авіакатастрофа на Житомирщині

Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулися 2 літаки. В небі зіткнулися навчальні літаки Л-39. Внаслідок катастрофи загинув пілот "Джус", який був у складі 40-ї бригади тактичної авіації.

Правоохоронці вже відкрили справу за статтею "Порушення правил польотів або підготовки до них". Санкція статті, за якою проводиться розслідування, передбачає покарання у вигляді 15 років за ґратами.

Після авіакатастрофи президент України Володимир Зеленський відреагував на гибель пілота Джуса. З перших днів повномаштабної війни він захищав українське небо і дуже допомагав державі, сказав президент.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.