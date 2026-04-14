Дрони завдали удару по Ізмаїлу: пошкоджено судно, горіли автобуси та будинки

Рятувальникам довелося працювати в умовах повторних повітряних тривог.

Дрони РФ зруйнували СТО та транспорт: наслідки удару по Одеській області

Коротко:

РФ атакувала південь Одещини дронами

Під удар потрапила цивільна та портова інфраструктура

Знищено 2 пасажирські автобуси та 7 легкових авто

Пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль швидкої допомоги

В ніч на 14 квітня російська окупаційна армія масовано атакувала безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одеської області. Деталі атаки розкрив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба ДСНС.

"На території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу. Пошкодження отримало й портове обладнання", - повідомив Кіпер.

В результаті атаки було зруйновано будівлю СТО з подальшим загорянням. Знищено два пасажирські автобуси, сім легкових автомобілів.

Під удар потрапили й шість приватних будинків – пошкоджено дахи. Також пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

"На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих", - додав Кіпер.

На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків.

У ДСНС уточнили, що внаслідок російського удару в Ізмаїльському районі сталося руйнування та загоряння СТО та транспортних засобів на території. Згоріли два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

"Роботу пожежників істотно ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри це рятувальники ліквідували пожежу. Також пошкоджено дахи шести приватних житлових будинків та автомобіль "швидкої", - повідомили рятувальники.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці 14 квітня російський БПЛА влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова, постраждала 44-річна жінка. Виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та провели обстеження місця обстрілу.

У ніч на 13 квітня окупанти атакували енергооб'єкт АТ "Черніговобленерго". Через пошкодження енергооб'єкта на Чернігівщині без світла залишаються 12 тисяч абонентів.

​Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Вранці 10 квітня в Конотопі Сумської області під час атаки російських дронів пролунали вибухи. Мер міста Артем Семеніхін повідомив про "приліт" і пожежу в адміністративній будівлі та житловому будинку.

Майже всю ніч з 9 на 10 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури.

Окупанти змінили тактику ударів "Шахедами" Окупаційні війська РФ почали застосовувати керовані "Шахеди" для ураження українських мобільних вогневих груп під час їхньої роботи по повітряних цілях. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш). "На жаль, маємо ще одне влучання керованого "Шахеда" в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному "Шахеду", інший у цей момент полював на екіпаж", — зазначив він.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

