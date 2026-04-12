Буданов розкрив цікавий нюанс щодо великоднього перемир'я - чого чекати далі

Юрій Берендій
12 квітня 2026, 11:51оновлено 12 квітня, 13:30
Одноденне великоднє перемир’я навряд чи переросте у тривале, адже подібні домовленості раніше вже неодноразово порушувалися, вказав Буданов.
Буданов вказав на важливий нюанс в питанні великоднього перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Великоднє перемир'я не буде продовжено
  • РФ порушує взяти на себе зобов'язання щодо припинення обстрілів та атак

Оголошене Україною та країною-агресоркою Росією великоднє перемир'я не буде продовжуватись на більший термін. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов в коментарі Новини.Live.

У відповідь на запитання про те, чи надсилала українська сторона сигнали Росії щодо можливості перетворення одноденного великоднього перемир’я на довготривале, Буданов заявив, що цього, на жаль, не станеться.

"І слід згадати, що таке вже було кілька років тому (йдеться про перемир'я, - ред.), так само на Пасху. Одноденне перемир'я було. Воно багато разів порушувалося, але все одно в більшості дотримувалося. Я думаю, що нічого не зміниться і буде так само і сьогодні", - наголосив він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Скільки разів Росія вже встигла порушити Великоднє перемир'я

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, станом на 7:00 12 квітня 2026 року зафіксовано 2299 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, йдеться про 28 штурмових атак противника, 479 обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе типу "Ланцет" і "Молнія", а також 1045 атак FPV-дронами. Водночас застосування ракет, керованих авіабомб і безпілотників типу "Шахед" не зафіксовано.

За уточненими даними, напередодні російські війська здійснили 58 авіаударів, використавши 184 керовані авіабомби. Окрім цього, було задіяно 8458 дронів-камікадзе та проведено 2947 обстрілів позицій українських сил і населених пунктів, серед яких 123 — із реактивних систем залпового вогню.

Для чого Україна заявила про можливість перемир’я

Як писав Главред, ініціатива України щодо великоднього перемир’я має насамперед політичне значення і покликана продемонструвати, хто справді зацікавлений у завершенні війни, а хто навмисно затягує цей процес. Україна декларує готовність до різних форматів припинення вогню, тоді як Росія системно відкидає такі пропозиції або намагається їх знецінити, зазначив політолог Петро Олещук в ефірі "Астострофу".

Він також наголосив, що подібні кроки з боку Києва, зокрема ініціатива великоднього перемир’я, спрямовані на те, щоб продемонструвати міжнародній спільноті справжні наміри Кремля.

"Ініціатива звучить з простої мети показати, хто є реальний інтересант продовження війни, а хто ні. Росія від усього стабільно відмовляється. Вочевидь, вона так само і цього разу відмовиться або знайде якийсь відповідний формат, який нівелює будь-які потенційні домовленості. Теоретично це має продемонструвати, хто реально зацікавлений у припиненні війни, а хто ні. Але ми знаємо, що, наприклад, для Трампа це все одно не аргументи", — зазначив політолог.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна виступила з ініціативою продовжити великоднє припинення вогню та передала відповідну пропозицію Росії. Водночас дотримання режиму тиші в небі й на фронті можливе лише за умови взаємних кроків з боку противника, зазначив президент Володимир Зеленський.

На Сумщині в ніч на 12 квітня російські війська фактично зірвали оголошене перемир’я, атакувавши бригаду екстреної медичної допомоги. У Глухівській громаді дрон влучив у карету швидкої, яка їхала на виклик, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Україна при цьому заявляє про готовність дотримуватися режиму тиші на Великдень, але водночас визначила чіткі принципи реагування на можливі порушення — ЗСУ діятимуть дзеркально залежно від дій російської сторони.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

19:55Енергетика
Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

18:50Війна
Скористалися перемир’ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

Скористалися перемир’ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

18:43Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

Останні новини

19:55

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

19:45

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсадиВідео

19:35

Один трюк — і гриль сяє без жодних зусиль: головний секрет досвідчених кулінарівВідео

19:10

Європа ризикує втратити підтримку США: Невзлін назвав небезпечну причинуПогляд

19:05

Підозра на мікроінсульт: 31-річна блогерка потрапила до лікарні на Великдень

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:50

Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

18:43

Скористалися перемир’ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

18:34

В Угорщині заявили про фальсифікації на виборах — у Орбана готуються до боїв

18:25

Просування РФ: ворог досяг успіху у двох областях України – DeepState

Реклама
18:09

Не шумери і не єгиптяни: хто насправді першим зварив пиво

18:03

Нічого спільного з християнством: для чого б'ються яйцями на ВеликденьВідео

17:25

Провал переговорів із Тегераном: гучна погроза Трампа щодо морської блокади Ірану

17:02

Сигнал про пристріт чи хворобу: чому срібний хрестик раптово почорнів

16:44

Буде +21: синоптики назвали дату потепління в Україні

16:30

Вибори в Угорщині б’ють рекорди: що відомо про хід голосування

16:29

Розстріл полонених бійців ЗСУ на Великдень: РФ готує цинічну провокацію

16:15

Чистотіл рятує город: чому його ні в якого разі не можна знищувати

16:03

"Торонто мені не зайшло": дружина Остапчука назвала причину їхньої еміграції

15:59

Не захист, а вирок: чому не можна замикатися "з ключем усередині"

15:15

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

Реклама
15:09

Великдень-2026: українські зірки привітали зі святом і показали освячення пасок

14:43

Кроти назавжди втечуть з ділянки: який простий розчин слід вилети в нору

14:36

Чуже прізвище замість свого: чому українські чоловіки ставали приймаками

14:14

"Людина з вільною душею": помер зірка "Бетмена"

14:04

Чому не можна бризкати в кота водою: справжню причину знають не всіВідео

13:42

Квітнуть до самих морозів: 5 рослин для балкона, які не потребують догляду

13:29

Буданов назвав нову дату обміну полоненими і вказав на проблему - що відомо

12:54

Кому 13 квітня молитися про зміцнення віри та стійкості: яке церковне свято

12:47

Традиційні паски 300 років тому робили зовсім не так, як зараз - в чому особливістьВідео

12:33

Більшість їх навіть не чула: які унікальні українські слова репресували в СРСР

12:19

Павуки в домі: прихована загроза чи знак удачі - що кажуть експерти

12:04

"Намагаюся триматися": Аліна Шаманська повідомила про горе в родині

11:51

Буданов розкрив цікавий нюанс щодо великоднього перемир'я - чого чекати далі

11:07

Ультраправі у Німеччині обіцяють депортацію українців та зближення з РФ: що відомо

10:48

"Ми дочекалися своєї весни": подружжя Зеленських привітало українців з ВеликоднемВідео

09:54

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

09:32

"Великоднє перемирʼя" по-російськи: РФ вдарила по швидкій на Сумщині, є поранені

08:48

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

08:46

Трамп пригрозив Китаю "великими проблемами": у чому США підозрює КНР

07:49

Переговори США з Іраном завершились без угоди: Венс розкрив, що стало на заваді

Реклама
05:54

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

05:10

Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

04:31

Як швидко почистити кондиціонер самостійно: простий спосіб, який прибере 99% пилу

03:25

Бен Аффлек зважився на божевільний подарунок для Джей Ло

02:20

З однієї сотки — тонна картоплі: розкрито хитрий спосіб посадкиВідео

01:30

Вчені NASA вразили своїм відкриттям: на Марсі виявлено гігантську "сітку павука"

11 квітня, субота
23:43

Росіяни порушили великоднє перемир'я - Генштаб розкрив деталі

22:55

Синоптики здивували прогнозом на Великдень: погода в Києві різко зміниться

22:33

Що означає слово "запопадливий" - правильну відповідь знають одиниціВідео

21:46

Весняні хитрощі для саду: три прості кроки у квітні здивують результатомВідео

