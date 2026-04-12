Буданов розкрив цікавий нюанс щодо великоднього перемир'я - чого чекати далі

Одноденне великоднє перемир’я навряд чи переросте у тривале, адже подібні домовленості раніше вже неодноразово порушувалися, вказав Буданов.

Буданов вказав на важливий нюанс в питанні великоднього перемир'я

Великоднє перемир'я не буде продовжено

РФ порушує взяти на себе зобов'язання щодо припинення обстрілів та атак

Оголошене Україною та країною-агресоркою Росією великоднє перемир'я не буде продовжуватись на більший термін. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов в коментарі Новини.Live.

У відповідь на запитання про те, чи надсилала українська сторона сигнали Росії щодо можливості перетворення одноденного великоднього перемир’я на довготривале, Буданов заявив, що цього, на жаль, не станеться.

"І слід згадати, що таке вже було кілька років тому (йдеться про перемир'я, - ред.), так само на Пасху. Одноденне перемир'я було. Воно багато разів порушувалося, але все одно в більшості дотримувалося. Я думаю, що нічого не зміниться і буде так само і сьогодні", - наголосив він.

Скільки разів Росія вже встигла порушити Великоднє перемир'я

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, станом на 7:00 12 квітня 2026 року зафіксовано 2299 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, йдеться про 28 штурмових атак противника, 479 обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе типу "Ланцет" і "Молнія", а також 1045 атак FPV-дронами. Водночас застосування ракет, керованих авіабомб і безпілотників типу "Шахед" не зафіксовано.

За уточненими даними, напередодні російські війська здійснили 58 авіаударів, використавши 184 керовані авіабомби. Окрім цього, було задіяно 8458 дронів-камікадзе та проведено 2947 обстрілів позицій українських сил і населених пунктів, серед яких 123 — із реактивних систем залпового вогню.

Для чого Україна заявила про можливість перемир’я Як писав Главред, ініціатива України щодо великоднього перемир’я має насамперед політичне значення і покликана продемонструвати, хто справді зацікавлений у завершенні війни, а хто навмисно затягує цей процес. Україна декларує готовність до різних форматів припинення вогню, тоді як Росія системно відкидає такі пропозиції або намагається їх знецінити, зазначив політолог Петро Олещук в ефірі "Астострофу". Він також наголосив, що подібні кроки з боку Києва, зокрема ініціатива великоднього перемир’я, спрямовані на те, щоб продемонструвати міжнародній спільноті справжні наміри Кремля. "Ініціатива звучить з простої мети показати, хто є реальний інтересант продовження війни, а хто ні. Росія від усього стабільно відмовляється. Вочевидь, вона так само і цього разу відмовиться або знайде якийсь відповідний формат, який нівелює будь-які потенційні домовленості. Теоретично це має продемонструвати, хто реально зацікавлений у припиненні війни, а хто ні. Але ми знаємо, що, наприклад, для Трампа це все одно не аргументи", — зазначив політолог.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна виступила з ініціативою продовжити великоднє припинення вогню та передала відповідну пропозицію Росії. Водночас дотримання режиму тиші в небі й на фронті можливе лише за умови взаємних кроків з боку противника, зазначив президент Володимир Зеленський.

На Сумщині в ніч на 12 квітня російські війська фактично зірвали оголошене перемир’я, атакувавши бригаду екстреної медичної допомоги. У Глухівській громаді дрон влучив у карету швидкої, яка їхала на виклик, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Україна при цьому заявляє про готовність дотримуватися режиму тиші на Великдень, але водночас визначила чіткі принципи реагування на можливі порушення — ЗСУ діятимуть дзеркально залежно від дій російської сторони.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

