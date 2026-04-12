'Великоднє перемирʼя' по-російськи: РФ вдарила по швидкій на Сумщині, є поранені

Як зазначили в Сумській ОВА, ворог цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру.

РФ атакувала швидку під час "перемир'я"

Головне з новини:

Дрон РФ влучив у швидку на Сумщині під час "перемир'я"

Внаслідок атаки поранені троє медиків

На Сумщині у ніч на 12 квітня російські війська зірвали оголошене на Великдень перемир’я, завдавши удару по бригаді екстреної медичної допомоги. У нічній атаці в Глухівській громаді окупанти застосували дрон, який влучив у карету швидкої, що прямувала на виклик. Про інцидент повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, внаслідок удару постраждали троє медиків. Усім їм оперативно надали допомогу, і їхньому життю нічого не загрожує.

У своєму дописі Григоров підкреслив:

"Ворог цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Будьте максимально обережні".

Водночас у Нацполіції повідомили про ще одного пораненого чоловіка у Свеській громаді.

За даними правоохоронців, протягом доби під обстрілами перебували Шосткинська міська, Миколаївська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Великописарівська та Березівська громади. Пошкоджено приватні будинки, складські та господарські приміщення, а також транспорт.

Великоднє "перемир'я" - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я у війні проти України у зв'язку з наближенням свята Великодня. Воно нібито розпочнеться з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Міністр оборони Андрій Білоусов і начальник Генерального штабу Валерій Герасимов "отримали наказ припинити бойові дії на всіх напрямках на цей період". Водночас підкреслюється, що "війська мають бути готові до відбиття можливих провокацій з боку противника, а також будь-яких агресивних дій"

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність держави до введення перемир'я на період великодніх свят. За його словами, Україна і раніше демонструвала готовність до взаємних кроків заради деескалації.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували цього року припинення вогню під час великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз і реальний рух до миру, і у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", — написав Зеленський у Telegram.

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

