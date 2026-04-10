Дрони атакували Одесу майже всю ніч, пошкоджено інфраструктуру: що відомо

Анна Ярославська
10 квітня 2026, 07:37оновлено 10 квітня, 08:47
Інформація про постраждалих поки що не надходила.
Атака дронів
Росія атакувала Одесу вночі: деталі та наслідки

Коротко:

  • Одеса зазнала тривалої атаки дронів
  • Пошкоджень житлової забудови немає
  • Зафіксовано удар по об'єкту інфраструктури

Майже всю ніч з 9 на 10 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою.

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури.

"На щастя, інформація про постраждалих поки що не надходила", - написав він.

Оновлено. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що вночі Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі.

Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, локалізовано. На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ / Фото: t.me/odeskaODA

Росія створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні: що відомо

Росія планує змінити тактику запуску крилатих ракет Х-101. Замість традиційних запусків зі стратегічних бомбардувальників, ворог готується запускати ці ракети з наземних пускових платформ.

Російські інженери вже завершили розробку наземних пускових платформ для Х-101, які раніше були виключно авіаційними. Нова модифікація ракети вже отримала назву "Х-101П".

Основна мета ворога — економія ресурсів стратегічних бомбардувальників.

Моніторингові групи зазначають, що для українських сил ППО виявлення пусків ракет Х-101 з наземних установок стане дещо складнішим завданням, ніж класичний виліт бомбардувальників. Попри нову загрозу, фахівці зазначають, що це не є критичним фактором.

Як писав Главред, вранці 10 квітня в Конотопі Сумської області під час атаки російських дронів пролунали вибухи. Мер міста Артем Семеніхін повідомив про "приліт" і пожежу в адміністративній будівлі та житловому будинку. Атака на Конотоп почалася після четвертої години ранку.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Великоднє перемир'я — що відомо

Російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я у війні проти України у зв'язку з наближенням свята Великодня. Воно нібито розпочнеться з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність держави до введення перемир'я на період великодніх свят. За його словами, Україна й раніше демонструвала готовність до взаємних кроків заради деескалації.

30 березня Зеленський заявляв, що Україна готова піти на перемир'я з Росією на період великодніх свят, зокрема 12 квітня.

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

