В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

Юрій Берендій
12 квітня 2026, 15:15
У Кремлі заявили, що після завершення перемир’я бойові дії триватимуть, а можливість миру пов’язують із прийняттям Україною цинічних умов Росії.
Пєсков назвав цинічні умови Росії для завершення війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Пєсков назвав умови для завершення війни
  • Речник Кремля заявив, що протиріччя між Україною та РФ на переговорах заключаються в "кількох кілометрах"

В Кремлі зробили нові цинічні заяви щодо можливості продовження терміну дії великоднього перемир'я та висунули ультимативні погрози Україні. Про це заявив речник російського диктатора та воєнного злочинця Дмитро Пєсков в коментарі пропагандистським ЗМІ.

Речник Кремля заявив, що після завершення перемир’я бойові дії триватимуть доти, поки президент України Володимир Зеленський не погодиться укласти мир із Росією та не візьме на себе відповідальність за таке рішення.

"Ми прагнемо сталого миру. І сталий мир може настати, коли ми забезпечимо наші інтереси, досягнемо тих цілей, які ставилися з самого початку. Це можна зробити буквально в режимі "сьогодні". Але Зеленський повинен прийняти ті самі добре відомі рішення. І як тільки вони будуть прийняті, тоді все перейде в мирне русло", - сказав він.

Пєсков також наголосив, що так звана "спеціальна військова операція" продовжиться після завершення режиму тиші. Водночас він назвав великоднє перемир’я гуманітарним кроком з боку воєнного злочинця та диктатора Володимира Путіна, не згадавши, що Україна ще на початку квітня ініціювала таку пропозицію, але не отримала відповіді від Росії.

Крім того, представник Кремля заявив, що російські військові залишаються напоготові через ризик можливих провокацій з боку ЗСУ. При цьому він не став коментувати офіційні повідомлення українського Генштабу про 2299 випадків порушення режиму припинення вогню з 16:00 11 квітня.

Коментуючи слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що переговори щодо України зводяться до суперечки за кілька квадратних кілометрів, Дмитро Пєсков пояснив, що йдеться про території Донецької області.

За його словами, Росії нібито залишилося зайняти близько 17–18% регіону, що дозволить вийти на його адміністративні межі.

"Це дійсно лічені кілометри, грубо кажучи, там 18–17% (так званої, - ред.) "Донецької народної республіки", яку нам залишилося звільнити, і це означатиме вихід на адміністративні кордони", – сказав Пєсков.

Він також нагадав, що подібні заяви раніше робив диктатор Володимир Путін, і додав, що російські війська нібито продовжують просування.

За словами представника Кремля, після досягнення цих рубежів може розпочатися складний переговорний процес, у межах якого сторони визначатимуть умови врегулювання.

"У будь-якому разі мова йтиме про дуже складні, скрупульозні, нешвидкі переговори", – додав він.

Пєсков додав, що в ході тривалого переговорного процесу належить визначити всі деталі врегулювання конфлікту з українською стороною.

Водночас він зазначив, що переговори щодо України наразі залишаються призупиненими, але російська сторона пояснює це зайнятістю американських партнерів.

"Зараз цей (український, - ред.) трек на паузі. Ми з розумінням ставимося до такої завантаженості наших американських візаві", - резюмує Пєсков.

Проєкт мирного плану з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Чи можлива перемога Росії у війні

Як писав Главред, попри спроби наступальних дій і жорстку риторику Кремля, Росія не має реальних перспектив здобути військову перемогу над Україною, вважає економіст і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов. За його оцінкою, ресурси країни-агресора поступово виснажуються, а її військово-промисловий комплекс перебуває у глибокій кризі.

"Військова перемога Путіна над Україною взагалі неможлива, просто ні в якому разі. Питання в тому, на яких умовах буде припинення вогню, і як створити гарантії для того, щоб Росія не продовжувала агресивні дії і не нападала в майбутньому", — додав він.

Він наголошує, що перемога Росії у війні є неможливою, а ключове питання зараз стосується не підсумку бойових дій, а умов, на яких може бути досягнуте майбутнє припинення вогню.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Кремлі почали наполягати на наданні Росії гарантій безпеки, заявляючи, що без цього досягти врегулювання війни неможливо. Відповідну позицію озвучив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Водночас Україна виступила з ініціативою продовжити великодній режим припинення вогню та передала цю пропозицію російській стороні. Як зазначив президент Володимир Зеленський, режим тиші в небі й на фронті можливий лише за умови взаємних кроків з боку противника.

За його словами, Україна готова дотримуватися перемир’я на Великдень, але визначено чіткі правила реагування на можливі порушення. Так, українські військові відповідатимуть дзеркально залежно від дій російської армії.

