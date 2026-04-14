"Приліт" у багатоповерхівку: що відомо про атаку дронів на Харків

За попередньою інформацією, удар припав на верхні поверхи.

https://glavred.net/ukraine/prilet-v-mnogoetazhku-chto-izvestno-ob-atake-dronov-na-harkov-10756451.html Посилання скопійоване

Харків атакували дрони

Коротко:

Вранці 14 квітня ворожий дрон влетів у багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, удар припав на останні поверхи. Зафіксовано невелике задимлення.

відео дня

Інформація про постраждалих поки не надходила.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з вечора 13 квітня в кількох регіонах України фіксують ворожі дрони. Зокрема, БПЛА були виявлені на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, а також в Одеській області.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, ворожий удар зафіксовано у Шевченківському районі Харкова.

"Влучання БпЛА - у балкон квартири багатоповерхового будинку. Постраждала 44-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 13 квітня окупанти атакували енергооб'єкт АТ "Черніговобленерго". Через пошкодження енергооб'єкта на Чернігівщині без світла залишаються 12 тисяч абонентів.

Майже всю ніч з 9 на 10 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури.

Вранці 10 квітня в Конотопі Сумської області під час атаки російських дронів пролунали вибухи. Мер міста Артем Семеніхін повідомив про "приліт" і пожежу в адміністративній будівлі та житловому будинку.

Вранці 9 квітня російська армія атакувала Запорізький район. Окупанти завдали щонайменше вісім ударів. Є жертви та постраждалі.

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред