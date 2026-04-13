Одразу після Великодня — нові удари: РФ залишила без світла тисячі людей на Чернігівщині

Російські дрони атакували об'єкти АТ "Черніговобленерго".

Росія відновила атаки, постраждала критична інфраструктура

Коротко:

Після завершення Великоднього перемир'я РФ відновила атаки

Окупанти запустили дрони-камікадзе

Атаковано енергооб'єкт у Чернігівській області

Після завершення Великоднього перемир'я армія РФ знову почала наносити удари по Україні.

Окупанти запустили дрони-камікадзе в напрямку Запоріжжя, Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини. Повітряна небезпека спостерігалася також на Сумщині, ворог атакував область КАБами.

Відомо, що в ніч на 13 квітня окупанти атакували енергооб'єкт АТ "Черніговобленерго".

Як повідомила пресслужба АТ "Черніговобленерго" о 01:28, через пошкодження енергооб'єкта на Чернігівщині без світла залишаються 12 тисяч абонентів.

"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить ситуація з безпекою", - йдеться в повідомленні.

Великоднє перемир’я — що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я у війні проти України у зв'язку з Великоднем з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Увечері 11 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала продовжити великодній режим припинення вогню і передала відповідну ініціативу Росії.

У Генштабі ЗСУ заявили, що попри офіційні заяви про великоднє припинення вогню, армія РФ цинічно порушила перемир'я. Зафіксовано сотні атак по всій лінії фронту.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що оголошене Україною та країною-агресором Росією великоднє перемир'я не буде продовжено на довший термін.

Як РФ може використати перемир'я – думка експерта Військовий експерт Павло Нарожний розповів у коментарі 24 каналу, що Росія може використовувати перемир'я для підготовки нових масованих атак. Водночас за короткий час окупанти не зможуть провести серйозну перегрупування сил, адже перекидання підрозділів займає щонайменше тиждень. За його словами, кілька днів затишшя не змінять ситуацію на фронті, але можуть дати ворогу можливість підготувати ударні дрони, підвезти боєприпаси та скористатися ослабленням українських ударів.

Про джерело: Чернігівобленерго Чернігівобленерго – це публічне акціонерне товариство, яке займається постачанням та розподілом електроенергії на території Чернігівської області. Це регіональна енергетична компанія, яка забезпечує споживачів електричною енергією, а також виконує функції з її передачі та технічного обслуговування мереж

