Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала Конотоп у Страсну п’ятницю: "прильоти" і пожежі в житловому будинку й адмінбудівлі

Анна Ярославська
10 квітня 2026, 07:01оновлено 10 квітня, 07:49
Пошкоджено газопроводи в одному з центральних кварталів міста. Кілька багатоповерхівок залишилися без газу.
Атака дронів на Конотоп
Атака дронів на Конотоп: що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/SemenikhinArtem

Коротко:

  • Вранці 10 квітня Конотоп атакували дрони
  • Стався "приліт" у житловий 5-поверховий будинок та адміністративну будівлю
  • Загорілися автомобілі, пошкоджено газові мережі

Вранці 10 квітня в Конотопі Сумської області під час атаки російських дронів пролунали вибухи. Мер міста Артем Семеніхін повідомив про "приліт" і пожежу в адміністративній будівлі та житловому будинку.

Атака на Конотоп почалася після четвертої години ранку.

відео дня

"У центрі горить адміністративна будівля", — написав Семеніхін о 04:47.

Після п'ятої години ранку він повідомив про ще один вибух у місті та "приліт" у житловий 5-поверховий будинок, там виникла пожежа. Загорілися квартири та автомобілі.

Пошкоджено газові мережі в одному з центральних кварталів міста. Кілька багатоповерхівок залишилися без газу.

"Станом на зараз (5:50 – ред.) пожежу ліквідовано. Знищено щонайменше три приватні автомобілі. Попередньо без жертв", – повідомив мер Конотопа.

Комунальники працюють на місці "прильотів".

  Наслідки атаки на Конотоп вранці 10 квітня 2026
    Наслідки атаки на Конотоп вранці 10 квітня 2026 Фото: t.me/SemenikhinArtem
Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 9 квітня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Є пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У ніч на 8 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.

7 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру в Чернігівській області. Під удар потрапив Новгород-Сіверський, а також місто Прилуки. Виникли пожежі.

У ніч на 7 квітня армія РФ обрушила на Дніпропетровську область хвилю ударів безпілотників. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 і 61 років та 33-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Крім того, російські окупанти завдали удару FPV-дроном прямо по міському автобусу в центрі Нікополя. Удар стався в момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди. Є жертви.

Чи існує ризик масованого удару з боку РФ у святкові дні — прогноз

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що під час Страсного тижня Росія може завдати чергового масованого удару по Україні. За його словами, на даний момент існує приблизно рівна кількість ознак, які свідчать як на користь, так і проти такого сценарію.

"Вважаю, що цього року — 50% на 50%. Треба бути готовими до цього. Тим більше, наші військові повідомляють про те, що ворог накопичив певну кількість балістичних ракет, "Кинжалів" та "Іскандерів". Тому обстріл цілком імовірний", — сказав Жданов у коментарі ТСН.

Інші новини:

Про персону: Артем Семеніхін

Артем Семеніхін — міський голова міста Конотоп (з 2015 року), учасник АТО.

Народився 9 квітня 1982 року в Конотопі на Сумщині. У червні 2003 року закінчив Конотопський індустріально-педагогічний технікум. З червня 2000 року по листопад 2001 року проходив строкову службу в ЗСУ, пише Вікіпедія.

У січні 2008 року закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, а у 2009 році - магістратуру. З січня 2009 року по вересень 2012 року — директор ПП "Космо" (Київ). Був помічником на громадських засадах народного депутата 7-го скликання Ігоря Кривецького.

2014 року, під час першої хвилі мобілізації, добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю "За оборону Щастя". У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ.

З листопада 2015 року — міський голова м. Конотоп.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумська область Конотоп новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Україну обрушилася сильна магнітна буря

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:05Синоптик
Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:39Україна
Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Святкове менюНапоїЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти