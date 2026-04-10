РФ атакувала Конотоп у Страсну п’ятницю: "прильоти" і пожежі в житловому будинку й адмінбудівлі

Атака дронів на Конотоп: що відомо про наслідки

Вранці 10 квітня в Конотопі Сумської області під час атаки російських дронів пролунали вибухи. Мер міста Артем Семеніхін повідомив про "приліт" і пожежу в адміністративній будівлі та житловому будинку.

Атака на Конотоп почалася після четвертої години ранку.

"У центрі горить адміністративна будівля", — написав Семеніхін о 04:47.

Після п'ятої години ранку він повідомив про ще один вибух у місті та "приліт" у житловий 5-поверховий будинок, там виникла пожежа. Загорілися квартири та автомобілі.

Пошкоджено газові мережі в одному з центральних кварталів міста. Кілька багатоповерхівок залишилися без газу.

"Станом на зараз (5:50 – ред.) пожежу ліквідовано. Знищено щонайменше три приватні автомобілі. Попередньо без жертв", – повідомив мер Конотопа.

Комунальники працюють на місці "прильотів".

Як писав Главред, в ніч на 9 квітня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Є пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У ніч на 8 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.

7 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру в Чернігівській області. Під удар потрапив Новгород-Сіверський, а також місто Прилуки. Виникли пожежі.

У ніч на 7 квітня армія РФ обрушила на Дніпропетровську область хвилю ударів безпілотників. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 і 61 років та 33-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Крім того, російські окупанти завдали удару FPV-дроном прямо по міському автобусу в центрі Нікополя. Удар стався в момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди. Є жертви.

Чи існує ризик масованого удару з боку РФ у святкові дні — прогноз Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що під час Страсного тижня Росія може завдати чергового масованого удару по Україні. За його словами, на даний момент існує приблизно рівна кількість ознак, які свідчать як на користь, так і проти такого сценарію. "Вважаю, що цього року — 50% на 50%. Треба бути готовими до цього. Тим більше, наші військові повідомляють про те, що ворог накопичив певну кількість балістичних ракет, "Кинжалів" та "Іскандерів". Тому обстріл цілком імовірний", — сказав Жданов у коментарі ТСН.

Про персону: Артем Семеніхін Артем Семеніхін — міський голова міста Конотоп (з 2015 року), учасник АТО. Народився 9 квітня 1982 року в Конотопі на Сумщині. У червні 2003 року закінчив Конотопський індустріально-педагогічний технікум. З червня 2000 року по листопад 2001 року проходив строкову службу в ЗСУ, пише Вікіпедія. У січні 2008 року закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, а у 2009 році - магістратуру. З січня 2009 року по вересень 2012 року — директор ПП "Космо" (Київ). Був помічником на громадських засадах народного депутата 7-го скликання Ігоря Кривецького. 2014 року, під час першої хвилі мобілізації, добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю "За оборону Щастя". У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ. З листопада 2015 року — міський голова м. Конотоп.

