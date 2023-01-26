"Глохнуть перед мавзолеєм Леніна": Подоляк жорстко потролив російські хвалені танки

Радник керівника ОП підкреслив, що 90% арсеналу російської армії – це арсенал Радянського Союзу.

Подоляк жорстко проїхався по російських хвалених танках / Офіс президента України, сайт Кремля

Поки українська армія отримує сучасну техніку від західних партнерів, країна-агресорка Росія погрожує своїми "найкращими у світі танками", якими насправді неможливо воювати.

Як зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 каналу, російська зброя характеризується не якістю, а кількістю. Він згадав слова пропагандиста Володимира Соловйова, який хвалився "найкращими в світі танками".

"Найкращих у світі танків під назвою Т-14 "Армата" не існує в природі, вони глохнуть перед мавзолеєм Леніна", - сказав Подоляк.

Він переконаний, що російський ВПК зараз максимально зануляє свою репутацію. Росія має величезний обсяг старої радянської зброї, ледь модифікованої. Вони ведуть певні розробки у сфері авіації, мовиться про літаки-винищувачі п'ятого покоління. Також в Росії є низка високоточних ракет, які були напрацьовані у 2000-х роках, але їх зовсім небагато.

Радник керівника ОП підкреслив, що 90% арсеналу російської армії – це арсенал Радянського Союзу. Ця зброя застаріла, але її дуже багато.

"Тому ці всі понти росіян: "Армати", "Посейдон" – це винятково елементи гібридної війни", - додав він.

Як зазначив Подоляк, росіяни постійно розказували, що мають "Циркони", "Армати" і світ повинен їх боятися.

"З’ясувалося, що немає ніякої надпотужної російської армії, немає ніякої потужної російської зброї. З’ясувалося, що в усього цього "аналагов нет" справді немає аналогів, бо це нікому не потрібно", - зауважив спікер.

Натомість, за словами Подоляка, в Україні є ефективні засоби протидії під назвою зброя НАТО – артилерія, РСЗВ, Himars, скоро будуть танки, потім ракети підвищеної дальності та винищувачі.

Україна отримає танки Leopard 2 та Abrams M1

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити танки Leopard 2. Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

За даними німецького Spiegel, Україна отримає близько 80 танків від західних союзників. Йдеться про два танкових батальйони по 40 одиниць техніки.

Окрім того, президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка ухвалила рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Білого дому Джо Байдену за надання 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант вважає, що військова допомога дасть змогу Києву звільнити свої території.

Більше новин про військову допомогу Україні: