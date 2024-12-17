"Має бути зупинений": Зеленський назвав одну з найбільших загроз для України

Володимир Зеленський заявив, що затонулим танкерам у Керченській протоці було майже по 50 років.

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Зеленський назвав одну з найбільших загроз для України / колаж: Главред, фото: Die Welt, president.gov.ua

Основні тези Зеленського:

Путін використовує танкери для фінансування війни

Тіньовий флот РФ - джерело можливої екологічної катастрофи

Тіньовий флот танкерів, який РФ використовує для обходу санкцій, є однією з найбільших загроз. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час звернення до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force, пише Інтерфакс-Україна.

"Путін використовує ці танкери для фінансування своєї війни, і більшість цих суден старі, погано обслуговуються і функціонують без нагляду. Нещодавно поблизу Керченської протоки затонули два нафтові танкери. Цим суднам було близько 50 років. Вони взагалі не повинні були експлуатуватися, особливо в цій частині акваторії і в цей сезон. Зараз наше море стикається з черговою екологічною катастрофою, спричиненою Росією", - зазначив Зеленський. відео дня

Він наголосив, що в інших морських зонах функціонують набагато більші й небезпечніші російські танкери.

"Цей флот має бути зупинений. Це не тільки перестане фінансувати війну Росії, а й захистить природу. Я закликаю вас вжити ще більш рішучих заходів для того, щоб тіньовий танкерний флот та інші російські судна, зокрема ті, що перевозять зброю, більше не могли функціонувати в європейських водах", - закликав президент.

Катастрофа з танкерами РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 15 грудня в Керченській протоці недалеко від берега захопленого РФ Криму тонуло російське судно "Волгонефть-212", судно перевозило 4,3 т мазуту, на борту 13 осіб екіпажу.

Пізніше стало відомо, що слідом за танкером "Волгонефть-212" почав тонути ще один - "Волгонефть-239". У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі. Він також перевозив понад чотири тонни мазуту. На його борту 14 осіб.

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко зазначив, що російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які потрапили в аварію поблизу Керченської протоки, були суднами річкового класу, що робило їх непридатними для експлуатації у відкритому морі, особливо під час шторму.

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Чорноморський флот Росії Червонопрапорний Чорноморський флот Російської Федерації - частина військово-морських сил РФ, розташована в Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. У 2010 році увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано в Севастополі. Інша важлива військово-морська база - Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човнів, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з угодою Януковича-Медвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

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