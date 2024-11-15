Україна пошкодила два кораблі у Каспійську: розвідка Британії оцінила атаку по РФ

Український БпЛА перетнув велику територію Росії без перехоплення, що викличе занепокоєння у російського керівництва, зазначили у Міноборони.

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Україна атакувала російську базу, яка вважалася недосяжною / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

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Українська атака БпЛА на базу Каспійської флотилії тривожить РФ

Атака демонструє здатність України завдавати удари по цілях, які раніше вважалися безпечними для Росії

Пошкоджено щонайменше два російські фрегати класу "Гепард"

Українська атака БпЛА на базу Каспійської флотилії ВМФ Росії в Дагестані викликала серйозне занепокоєння у військового та політичного керівництва країни-агресора. В Каспійську пошкоджено щонайменше два російські фрегати класу "Гепард". Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

"6 листопада 2024 року Україна майже напевно вдарила безпілотним літальним апаратом по порту Каспійськ в Росії. У порту, дуже ймовірно, перебували декілька кораблів ВМФ Росії, причому щонайменше два фрегати класу "Гепард", ймовірно, зазнали пошкоджень", - заявили у відомстві.

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Ступінь пошкоджень ворожих кораблів поки що невідомий, але росіяни, ймовірно, намагатимуться їх якнайшвидше відремонтувати. За словами військових, ця атака демонструє здатність України завдавати ударів по російських цілях на територіях, які раніше вважалися безпечними для РФ.

"До удару український БПЛА, найімовірніше, перетнув велику територію Росії, не будучи перехопленим. Це, найімовірніше, викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва", - наголосили у Міноборони Британії.

Розвідка Великобританії зазначає, що Каспійська флотилія Росії активно застосовувалась для атак по Україні у 2022 році і продовжує брати участь у нечастих ударах у 2023-2024 роках. Україна могла відповісти на ці удари, атакуючи флотилію, але малоймовірно, що пошкоджені кораблі брали безпосередню участь в атаках по українській території.

Дрон Лютий / Інфографіка: Главред

Удар безпілотниками по Каспійську - що відомо

Нагадаємо, 6 листопада в Каспійську пролунали потужні вибухи. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що українські дрони подолали майже тисячу кілометрів, щоб досягти російської території.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пізніше підтвердив, що безпілотники вразили порт Каспійськ, в якому перебували кораблі Чорноморського флоту Росії.

Як повідомляв Главред, внаслідок атаки дронів значних пошкоджень могли зазнати три ракетні кораблі РФ. Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Андрій Риженко зазначив, що вибух потужністю близько 100 кг вибухівки міг суттєво пошкодити кораблі типу "Дагестан" та "Татарстан".

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