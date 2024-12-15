Смертельна катастрофа біля берегів Криму: тонуть танкери РФ, що розкололися навпіл

Російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" зазнають катастрофи біля берегів Криму.

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Два танкери тонуть біля берегів Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

Танкер "Волгонефть 212" зазнав пошкоджень і сів на мілину

Танкер "Волгонефть 239" зумів дійти до берега

У Керченській протоці недалеко від берега захопленого РФ Криму тоне російське судно "Волгонефть-212", судно перевозило 4,3 т мазуту, на борту 13 осіб екіпажу.

Повідомляють, що танкер навпіл розкололи хвилі. Судно стрімко тоне, повідомляють росЗМІ.

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Пізніше стало відомо, що слідом за танкером "Волгонефть-212" почав тонути ще один - "Волгонефть-239". У нього також зламався на дві частини корпус після удару хвилі. Він також перевозив понад чотири тонни мазуту. На його борту 14 осіб.

Уточнюється, що танкер "Волгонефть 212" зазнав пошкоджень і сів на мілину. Танкер "Волгонефть 239" дійшов до берега, повідомили моряки, які тримають зв'язок з екіпажами танкерів, що зазнали лиха.

Також повідомляють, що один моряк загинув на танкері "Волгонефть 212" у Керченській протоці, 12 моряків врятовано.

За даними ЗМІ, "Волгонефть-212" було побудовано 55 років тому. Він був спочатку звичайним танкером, а в 1990-х його вкоротили до стандартів "річка - море".

На допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир "Меркурій" і вилетів Мі-8 МНС Росії з рятувальниками.

Дивіться відео - танкери РФ зазнають катастрофи біля берегів Криму:

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Раніше повідомлялося про те, що Україна пошкодила два кораблі РФ у Каспійську. Український БпЛА перетнув велику територію Росії без перехоплення, що викличе занепокоєння у російського керівництва, зазначили в Міноборони.

Як раніше повідомляв Главред, у порту Туапсе лунали вибухи. У мережі припускають, що там міг бути вражений великий десантний корабель РФ.

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