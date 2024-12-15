Смертельна катастрофа біля берегів Криму: тонуть танкери РФ, що розкололися навпіл

Що відомо:
- Танкер "Волгонефть 212" зазнав пошкоджень і сів на мілину
- Танкер "Волгонефть 239" зумів дійти до берега
У Керченській протоці недалеко від берега захопленого РФ Криму тоне російське судно "Волгонефть-212", судно перевозило 4,3 т мазуту, на борту 13 осіб екіпажу.
Повідомляють, що танкер навпіл розкололи хвилі. Судно стрімко тоне, повідомляють росЗМІ.
Пізніше стало відомо, що слідом за танкером "Волгонефть-212" почав тонути ще один - "Волгонефть-239". У нього також зламався на дві частини корпус після удару хвилі. Він також перевозив понад чотири тонни мазуту. На його борту 14 осіб.
Уточнюється, що танкер "Волгонефть 212" зазнав пошкоджень і сів на мілину. Танкер "Волгонефть 239" дійшов до берега, повідомили моряки, які тримають зв'язок з екіпажами танкерів, що зазнали лиха.
Також повідомляють, що один моряк загинув на танкері "Волгонефть 212" у Керченській протоці, 12 моряків врятовано.
За даними ЗМІ, "Волгонефть-212" було побудовано 55 років тому. Він був спочатку звичайним танкером, а в 1990-х його вкоротили до стандартів "річка - море".
На допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир "Меркурій" і вилетів Мі-8 МНС Росії з рятувальниками.
Дивіться відео - танкери РФ зазнають катастрофи біля берегів Криму:
Раніше повідомлялося про те, що Україна пошкодила два кораблі РФ у Каспійську. Український БпЛА перетнув велику територію Росії без перехоплення, що викличе занепокоєння у російського керівництва, зазначили в Міноборони.
Як раніше повідомляв Главред, у порту Туапсе лунали вибухи. У мережі припускають, що там міг бути вражений великий десантний корабель РФ.
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Кримський міст (Керченський міст)
Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.
Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.
Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.
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