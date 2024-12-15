'Загибель' танкерів РФ біля Керчі: у ВМС назвали справжню причину катастрофи

Танкери не були розраховані на таку висоту хвиль і швидкість вітру.

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Руйнування танкерів РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, armyinform.com

Ключові тези:

Причиною руйнування танкерів є недбальство росіян

Ці судна вже давно потрібно було списати

Справжньою причиною загибелі двох російських танкерів біля Керченської протоки став не шторм, а недбальство росіян. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі "Київ 24".

"Ці судна фактично є річковими. Їхнє завдання з Волги тягнути цей мазут, нафтопродукти і перевантажувати їх на інші судна вже десь в морі. Вони теоретично можуть виходити в море, але за інших умов", – наголосив він. відео дня

За його словами, висота хвиль і швидкість вітру, які сьогодні спостерігаються біля Керчі, перевищували нормативні показники, на які від початку були розраховані обидва танкери.

"Окрім того не слід забувати, що це судна 50+ років. Для такого віку ці судна вже в принципі мають бути списані. Вони порушили в принципі все, що могли", – підкреслив Плетенчук.

Катастрофа з танкерами РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 15 грудня у Керченській протоці недалеко від берега захопленого РФ Криму тонуло російське судно "Волгонефть-212", судно перевозило 4,3 т мазуту, на борту 13 осіб екіпажу.

Пізніше стало відомо, що слідом за танкером "Волгонефть-212" почав тонути ще один - "Волгонефть-239". У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі. Він також перевозив понад чотири тонни мазуту. На його борту 14 осіб.

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко зазначив, що російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", які потрапили в аварію поблизу Керченської протоки, були суднами річкового класу, що робило їх непридатними для експлуатації у відкритому морі, особливо під час шторму.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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