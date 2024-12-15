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Ще одна халатність РФ: експерт озвучив причину катастрофи танкерів біля Керчі

Даяна Швець
15 грудня 2024, 18:35
368
Експерт вказує, що судна можуть переміщуватися лише у прибережних водах.
танкеры рф
Експерт розповів причини катастрофи російських танкерів / Колаж: Главред, фото: скрин, википедия

Коротко:

  • Танкери мають річковий клас і були не придатними для виходу у відкрите море
  • Судна були дуже старими - 1969 та 1973 року

Російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", які потрапили в аварію поблизу Керченської протоки, були суднами річкового класу, що робило їх непридатними для експлуатації у відкритому морі, особливо під час шторму.

На цьому наголосив на своїй сторінці в Фейсбук Андрій Клименко, керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

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Згідно з російським судновим реєстром, ці судна належали до класів М-ПР2,5 та О-ПР2,0, що передбачає їх використання у визначених умовах. Танкер класу "М" здатний витримувати хвилі до 3 метрів заввишки та 40 метрів завдовжки при швидкості вітру до 24 м/с.

Судна класу "О" можуть працювати лише при висоті хвиль до 2 метрів і довжині хвиль до 20 метрів, а також при швидкості вітру не більше 21 м/с.

Додаткове позначення "ПР" вказує на те, що ці судна можуть переміщуватися лише у прибережних водах. У катастрофічних умовах, що склалися під час аварії, висота хвиль у морі сягала 3,5 метра, а швидкість поривів вітру становила 24 м/с, що значно перевищувало допустимі для цих суден параметри.

Окрім того, обидва танкери мали значний вік: "Волгонефть-212" побудували ще 1969 року, а "Волгонефть-239" — у 1973 році на Волгоградському суднобудівному заводі.

Катастрофи РФ в морі - що відомо

Главред інформував, що сьогодні, 15 грудня сталася смертельна катастрофа біля берегів Криму. Повідомлялося, що в Керченській протоці зазнали лиха відразу два танкери РФ – "Волгонафта-212" та "Волгонафта-239".

Також нещодавно повідомлялося, що Україна пошкодила два кораблі у Каспійську. Як вказала розвідка Британії, ця атака демонструє здатність України завдавати удари по цілях, які раніше вважалися безпечними для Росії.

Також нещодавно лунали вибухи в порту Туапсе. У мережі висловили припущення, що там міг бути вражений великий десантний корабель РФ.

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Хто такий Андрій Клименко

Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія.

Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем".

З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш".

З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку.

З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

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Керч Чорне море аварії Андрій Клименко Кримський міст новини Криму
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