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В порту Туапсе лунали вибухи: можливе ураження десантного корабля РФ

Марія Николишин
29 листопада 2024, 12:06
2349
20 листопада супутникові знімки зафіксували, що у порту пришвартувався корабель довжиною 135 метрів.
В порту Туапсе лунали вибухи: можливе ураження десантного корабля РФ
Вибухи в Туапсе / колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

  • У порту Туапсе лунали вибухи
  • На одному з причалів фіксується задимлення
  • Там міг бути уражений великий десантний корабель РФ

Вночі, 29 листопада, у порту Туапсе лунали вибухи. Зараз там спостерігається задимлення. У мережі припускають, що там міг бути уражений великий десантний корабель РФ. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Зокрема, у мережі публікували кадри порту Туапсе Краснодарського краю. На фото помітно, що на одному з причалів фіксується задимлення.

відео дня

Telegram-канал підкреслює, що причал обладнаний кранами для завантаження цивільних суден. Проте 20 листопада супутникові знімки SantinelHub зафіксували, що там пришвартувався корабель довжиною 135 метрів. Це міг бути великий десантний корабель.

"Це відповідає класу російських військових кораблів ВДК ін. 11711 "Іван Грен". Такий ВДК у Чорному морі сьогодні один - "Петро Моргунов" зі складу Північного флоту Росії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що в лютому 2022 року "Петро Моргунов" прибув для посилення Чорноморського флоту Росії. Цей великий десантний корабель майже постійно базувався у порту Новоросійська. Також це один з найновіших кораблів, який увійшов в склад військово-морських сил Росії у січні 2020 року.

Удари по портах РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в окупованому Бердянську Запорізької області у ніч на 23 листопада прогримів гучний вибух. Місцеві жителі повідомили, що після вибуху в районі порту було видно заграву, а також, що у прибережних районах відчувався запах горілого.

6 листопада у Каспійську, що знаходиться в країні-агресорці Росії, пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що був атакований порт, де базуються кораблі ВМФ РФ.

Крім того, внаслідок удару БпЛА 31 жовтня у Бердянську був пошкоджений російський корабель.

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Чорноморський флот Росії

Червонопрапорний Чорноморський флот Російської Федерації — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу.

Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ.

До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів.

За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

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новини Росії військовий корабель чорноморський флот РФ вибух у Росії
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