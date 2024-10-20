Флот "змінив прописку": в РФ підтвердили, що в паніці вивели кораблі з Чорного моря

Російські окупанти злякалися постійних атак українських безпілотників.

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РФ вивела з Чорного моря свій флот / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

РФ в паніці вивела з Криму весь Чорноморський флот. Це вже офіційно підтвердив колишній глава Роскосмосу та "сенатор" від Запорізької області Дмитро Рогозін, повідомляє Медуза.

Свою "прописку" кораблі змінили через постійні атаки українських морських безпілотників.

"Якщо ще раз повернутися до систем озброєння і до того, яких змін зазнали під час "СВО" способи бойового застосування, то показовий приклад – Чорноморський флот. Він був змушений змінити, по суті справи, свою прописку, через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника", - сказав Рогозін. відео дня

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Російський флот - головні новини

Нагадаємо, під час операції ГУР МО України було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Судно, що базувалося у Балтійську, отримало серйозні пошкодження двигуна через потрапляння води в газохід.

Також речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що російський військово-морський флот не має перспектив розвитку і страждає від технічного відставання. Росія має чотири флоти, але через відсутність сучасних кораблів, включаючи кораблі першого рангу у Чорноморському флоті, вони фактично перетворилися на флотилії.

Як повідомляв Главред, російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" не використовувався вісім років, і схоже, його не планують повертати на службу. За даними Forbes, Кремль перепризначив частину екіпажу крейсера до армії, і вони зараз воюють та гинуть в Україні, що свідчить про нестачу живої сили в армії РФ.

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