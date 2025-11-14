Рус
Долар раптово полетів вниз, євро шалено підскочило: курс валют на 17 листопада

Руслана Заклінська
14 листопада 2025, 17:36
НБУ знизив курс долара, але підняв вартість євро і злотого.
Курс валют на 17 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • На скільки знзився курс долара
  • Яким буде курс євро 17 листопада
  • Скільки коштуватиме злотий з понеділка

На понеділок, 17 листопада, Національний банк України знизив офіційний курс долара. Водночас євро та злотий продовжив дорожчати. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Американський долар на 17 листопада подешевшав на 2 копійки. Його курс становитиме 42,04 грн/долар.

Натомість курс євро продовжує рости. З понеділка євро коштуватиме 48,98 грн/євро. Тобто єдина європейська валюта подорожчала одразу на 10 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському ринку курс долара виріс на 7 копійок і становить 42,01-42,04 грн/долар у порівнянні із закриттям торгів 13 листопада. Водночас на готівковому ринку курс продажу долара знизився до 42,26 грн, а євро подорожчав на 6 копійок - до 49,22 грн.

Курс злотого на 17 листопада

Курс польського злотого на 17 листопада встановлено на рівні 11,57 грн/злотий. Польська валюта подорожчала на одну копійку.

Курс долара / Інфографіка: Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара у листопаді - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак прогнозує стабільний курс долара та євро у листопаді. За його словами, золотовалютні резерви НБУ досягли рекордних 44 млрд доларів, перевищивши показники мирних років. Також Новак зазначив, що на валютному ринку наразі немає ажіотажу.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на п’ятницю, 14 листопада, НБУ підвищив курси основних валют в Україні. Долар США подорожчав до 42,06 грн, а євро - до 48,88 грн.

Також директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що середина листопада на валютному ринку України залежатиме від кількох факторів, головним із яких є енергетичний. Він прогнозує коливання курсу долара в межах 41,8-42,2 грн, євро - 48-49,5 грн.

Як повідомляв Главред, у листопаді курс долара та євро дещо знизився, проте економіст Андрій Забловський радить не поспішати з продажем валюти. Він рекомендує формувати збалансований інвестиційний портфель: 60% валюти, 30% гривневих активів і 10% банківських металів.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
