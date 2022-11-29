Для навчання, а не вторгнення в Україну: в ISW назвали мету розгортання військ РФ в Білорусі

Білоруські війська малоймовірно атакуватимуть Україну, вважають аналітики / Фото Reuters

Країна-агресор Росія розгорнула війська і стягнула техніку на територію Білорусі у листопаді 2022 року. Таким чином Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Захід. Таку думку озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

Супутникові знімки вказують на збільшення бойової техніки РФ, зокрема танків, на 230-му загальновійськовому Обуз-Лесновському полігоні в Бресті.

Моніторингова організація "Беларускі Гаюн" поінформувала про те, що Кремль перекинув туди ж 15 зенітно-ракетних комплексів Тор-М2 і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання.

Експерти ISW вважають, що "ці дислокації підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовки до бойових дій з Білорусі".

Зазначається також, що 28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть "деякі підрозділи" з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи "приймуть бойову здатність".

Відповідні заяви вказують на те, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов'язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал РФ, ймовірно, збільшивши залежність від Білорусі в плані навчального потенціалу, пояснюють фахівці.

"Кремль також, ймовірно, прагне використовувати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва, щоб запобігти їхньому використанню на півдні та сході. Білоруські війська малоймовірно атакуватимуть Україну", - додали в Інституті вивчення війни.

Вторгнення в Україну про сторони Білорусі

На початку листопада в Генштабі ЗСУ заявляли, що поки що загрози повторного вторгнення в Україну з боку Білорусі немає. Зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована і стабільна, але через 2-3 місяці ситуація може змінитися. Адже саме стільки часу знадобиться РБ для того, щоб підготувати військовослужбовців.

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним. Він може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

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