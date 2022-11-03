Вторгнення Білорусі в Україну: у Генштабі назвали терміни можливого нападу

У Генштабі назвали терміни можливого нападу Білорусі на Україну / Фото Reuters

Поки що загрози повторного вторгнення в Україну з боку Білорусі немає. Зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована і стабільна, але через 2-3 місяці ситуація може змінитися. Адже саме стільки часу знадобиться РБ для того, щоб підготувати військовослужбовців.

Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на онлайн-брифінгу в Military Media Center.

За його словами, поки що активність російських і білоруських військ спрямована на відволікання уваги і відтягування Сил оборони України зі сходу та півдня. У майбутньому існує загроза формування групи для безпосередньої агресії.

"Протягом найближчих тижнів це [готовність до повторного нападу] не очікується. Ми розраховуємо, що це може бути не раніше ніж за 2-3 місяці", – сказав Громов.

Представник Генштабу додав, що на Волинському, Житомирському та Київських напрямках зараз все стабільно, ознак формування наступальних угруповань противника немає.

Однак військовий назвав неоднозначною ситуацію з утворенням спільного угруповання військ так званої Союзної держави.

"З одного боку, заяви сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги і безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня на північний напрямок. Однак у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, яке може бути задіяне в агресії проти України", – припустив Громов.

Ризик вторгнення Білорусі в Україну

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним. Він може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Щойно наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обов'язково станеться. Це ж стосується і Луганської та Донецької областей. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил і розтягнути тили української армії", - сказав Лапін.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатна угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформована "ні сьогодні, ні завтра, ні за два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

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