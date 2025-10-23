Потрібно буде платити податки: коли можуть підвищитись тарифи на таксі в Україні

Експерт зазначив, що у випадку з таксі діє багатофакторний тариф.

Ціни на таксі в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

Тариф на таксі може зрости через "закон про OLX"

Вартість може подорожчати в середньому на 5%

Найбільше на ціну впливатимуть попит і пропозиція

"Закон про OLX", який готують до голосування у Верховній Раді, може призвести до зростання вартості послуг таксі. Про це заявив експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов у коментарі УНІАН.

На його думку, водіям, що співпрацюють із платформами замовлення таксі, вже у наступному році, ймовірно, доведеться платити податки.

"Це вплине скоріш за все на тариф, але це не буде визначальний вплив. Так, можливо, на 5% в середньому може подорожчати вартість послуги", - наголосив він.

За його словами, спрогнозувати вплив законодавчої ініціативи важко, адже у випадку з таксі має місце багатофакторний тариф.

Експерт вважає, що найбільше на ціну впливають попит і пропозиція.

"Тобто скільки водіїв є і скільки людей хоче їхати. І, звісно, трафік. Сплески тарифів до 1200 гривень в Києві відбуваються в той момент, коли повітряна тривога, сильні затори і громадський транспорт між лівим і правим не працює", - підкреслив Беспалов.

Що відомо про "податок на OLX"

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліла говорив, що у Верховній Раді очікує на розгляд законопроєкт №14025, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та закону "Про банки і банківську діяльність".

Відомо, якщо документ буде ухвалено, з 2026 року доходи українців від онлайн-продажів і надання послуг будуть оподатковуватися в 10%.

"Головне завдання законопроєкту - зробити прозорим онлайн-бізнес, який тривалий час залишався в "сірій зоні" і використовувався для мінімізації податків", - наголосив він.

Тарифи - останні новини України

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко говорила, що ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими через те, що уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року.

Також відомо, що вже з 1 січня 2026 року українці отримають оновлені платіжки за доставку газу. Попри те, що тариф найімовірніше залишиться незмінним, загальна сума у квитанції може змінитися.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв, що зростання тарифів фактично неминуче. За його словами, ціни зростатимуть на 20% щорічно.

