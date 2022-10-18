"Якраз в саму зиму підуть: Арестович спрогнозував терміни повторної спроби РФ захопити Київ

РФ може ще раз спробувати захопити Київ / Колаж Reuters

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатне угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформоване "ні сьогодні, ні завтра, ні через два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

"Вони будуть створювати угруповання, воно буде загрожувати Києву, і за певних умов вони можуть кинути його в бій. Воно не буде підготовленим, не вирішить завдання захоплення столиці, ми його знищимо, але проблему нам складе", - сказав Фейгін в ефірі Фейгін Live 17 жовтня.

Імовірність такого наступу Арестович оцінив як "50 на 50". Однак, на його думку, спроба ще раз атакувати столицю України вкладається в "логіку" дій Путіна, якому важливо, щоби "війська поперли".

"Поки вони накопичаться - це кінець листопада, якраз в саму зиму підуть", - сказав радник глави ОП.

Як повідомляв Главред, офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним. Він може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Коли наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обов'язково станеться. Це ж стосується і Луганської та Донецької областей. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил і розтягнути тили української армії", - сказав Лапін.

Ризик вторгнення Білорусі в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіювати російське угруповання. Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко запровадив у країні режим так званої контртерористичної операції через те, що сусідні держави нібито готують провокації.

Також білоруські ЗМІ пишуть, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин. Дані заходи відбуватимуться під виглядом перевірки боєздатності.

Раніше Лукашенко говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська Республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва та побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території Української держави.

Інші новини: